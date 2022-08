Avalan en Permanente a embajadores; oposición critica nombramiento del nuevo representante en Rusia.

Senadores de la oposición de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión arremetieron contra la política exterior del Gobierno federal, porque argumentaron que se ha perdido la confianza de sus principales socios, como Estados Unidos y Canadá, y evidencian su falta de comprensión de conflictos como el de Rusia y Ucrania.

Durante la sesión de este miércoles, fueron ratificados María Victoria Romero Caballero, como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México en la República de Azerbaiyán; Carolina Zaragoza Flores Rodríguez, como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria en Irlanda; Norma Bertha Pensado Moreno, actual embajadora en Rusia, quien fue asignada en Dinamarca; Amparo Eréndira Anguiano Rodríguez, como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria en Rumania, y Eduardo Villegas Megías, en Rusia.

Morena y sus aliados defendieron las designaciones presidenciales, así como la definición de la política exterior, como lo señaló la diputada federal Yeidckol Polevnsky, quien aseguró que están rescatando la dignidad del país a nivel internacional.

En el mismo sentido se expresó el legislador petista Gerardo Fernández Noroña, que dijo que “nunca como hoy nuestros diplomáticos tienen una tarea sencilla”, porque defienden, como el Presidente, la soberanía nacional, así como las empresas públicas frente a los intereses extranjeros.

Durante el debate en la sede del Senado, la discusión se elevó con el caso del nuevo embajador en Rusia, Eduardo Villegas Megías, quien no tiene experiencia diplomática y su experiencia laboral radica en que fue asistente personal del presidente López Obrador cuando fue Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

“En este momento optar por un perfil, insisto, de respeto por su vida académica, pero que no tiene trayectoria diplomática es un grave error, no solo no se cumplen los principios, sino que se falta con mucha claridad, y hay una relación de no entendimiento de lo que se está jugando en Rusia", afirmaron.

“México tendría que estar denunciando, con mucha claridad, en atención a los principios constitucionales, y tendríamos que estar teniendo una representación de Estado, de altura y experiencia diplomática y, felizmente, este no es el caso", agregaron.

La excanciller Claudia Ruiz Massieu, senadora del PRI, señaló que Villegas Megías no tiene experiencia para hacerse cargo de la encomienda que representa la embajada en Rusia.

Cuando dicha embajada se localiza en un país inmerso en un conflicto internacional, que enfrenta sanciones considerables, que puede entrar incluso en una crisis de mayor envergadura, lo más prudente es proponer el nombramiento de alguiencon experiencia, que conozca nuestra tradición diplomática y el derecho internacional público y que tenga en ese sentido, la capacidad de proteger a nuestros ciudadanos, pero también a los intereses de México Claudia Ruiz Massieu, senadora del PRI

El senador Emilio Álvarez Icaza, del Grupo Parlamentario Plural, cuestionó si Villegas Megías es el mejor perfil en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania e incluso cuestionó si habla ruso.

Luego de ser ratificado, con 20 votos a favor y 13 en contra, el propio Villegas Megías reconoció que apenas está tomando clases para hablar ruso.

Bueno, llevó seis meses aprendiendo ruso, tres horas diarias. La ventaja de hablar algunos otros idiomas a pesar de ser un idioma complicado, pero voy poco a poco para que cuando llegué a Moscú pueda tener por lo menos conversaciones simples que me permitan ganar la buena voluntad de los funcionarios Eduardo Villegas Megías, nuevo embajador de México en Rusia

Además, dijo que impulsará en Wikipedia de Rusia que exista más información de México: “Estuve revisando y los contenidos que hay sobre nuestro país en materia cultural, política y turístico es realmente bajo. Voy a tomar de forma personal un proyecto para que se hagan hackatones en ruso de las páginas de Wikipedia”, para aumentar el conocimiento de México.

