Avalan reforma al INE, pero sólo para ahorros

Legisladores de oposición consideraron que hay condiciones para realizar una reforma electoral, pero no para supeditar al Instituto Nacional Electoral (INE) o al Tribunal Electoral al poder del Presidente, sino para reducir los costos de la democracia, con base en la modernización.

“La autonomía del órgano electoral debe ser total y lo mismo el tribunal, no puede tener injerencia el Gobierno y aplaudir las decisiones que le benefician y criticar las que no le benefician, porque aquí lo que se tiene que aplicar es la ley y buscar que los principios que rigen la función electoral sean respetados y eso no le gusta ni le conviene al Presidente”, dijo Jorge Arturo Espadas Galván, diputado con licencia del PAN.

Sin embargo, explicó que su bancada apostaría por reformar “por ejemplo, el juicio en línea, cosa que ya se implementa en varios estados. Es algo que permite a los partidos gastar menos dinero y menos riesgo en el traslado de los abogados; les permite a los ciudadanos acceder a la justicia electoral desde la comodidad de su casa”.

Asimismo, consideró que “tenemos que avanzar en la urna electrónica, tenemos una elección en la que el papel electoral y todo lo que se requiere es altamente costoso por todas las cuestiones de seguridad que se demandan”.

Por su parte, Claudia Pastor, representante del PRI ante el INE, señaló la necesidad de mejorar “los modelos de fiscalización, hay infinitas áreas e oportunidad para evitar que surjan confusiones sobre la obligación que tienen los candidatos y partidos para realizar sus comprobaciones”.

Pastor Badilla señaló que también se debería evaluar la pertinencia de realizar elecciones concurrentes —es decir, que todos los procesos ocurran el mismo día—, porque ha generado una serie de complicaciones tanto para los partidos, como para la autoridad electoral.

También resaltó que “en el tema de coaliciones parciales y totales debemos poner orden, porque todavía hay partes oscuras que son aprovechadas por los partidos para buscar obtener ventajas; en el tema de los acuerdos del INE hay que revisarlos no todos han sido bajo el consenso de los representantes partidistas”.

La diputada priista insistió en que este tipo de decisiones adoptadas por los consejeros electorales “han generado duplicidad en las competencias entre el INE y los Organismos Públicos Electorales (Oples), esto provoca confusión, porque hasta ahora sólo está claro que la fiscalización es tarea exclusiva del INE, el resto de las funciones pueden empalmarse y esto tiene que arreglarse”, dijo.

En lo que también coincidieron los legisladores es que no debe retrocederse en el control ciudadano de las elecciones a favor del Gobierno.

“Esto es regresarnos muchísimos años atrás, es una circunstancia grave que no podría avanzar, requiere una reforma constitucional y obviamente nosotros nos estaríamos oponiendo como grupo parlamentario. No sé si lo vayan a intentar o no, pero si lo intentan van a despertar al tigre, porque los ciudadanos van a defender su derecho a manejar sus elecciones”, concluyó Jorge Arturo Espadas.