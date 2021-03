Vacunado, 9% de adultos mayores y hay 2 millones de dosis disponibles

Ante una cantidad limitada de vacunas, en México sólo se ha inmunizado contra Covid-19 a nueve por ciento de los adultos mayores en 22 días, un promedio de 64 mil 774 cada día.

Este retraso en el proceso de inmunización ha puesto un reto mayor en el Gobierno federal, que los próximos 38 días deberá distribuir 14 millones 742 mil 133 dosis si se quiere cumplir con la meta de terminar a mediados de abril, como estableció el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En promedio se tendrán que aplicar 380 mil 845 dosis diarias en las 32 entidades para terminar de proteger, al menos con la primera dosis, a los 15 millones 717 mil 170 personas de la tercera edad en el país.

México deberá recibir al menos dos millones 106 mil 019 vacunas cada semana para cubrir a esta población; sin embargo, las cifras presentadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores revelan que las entregas seguirán limitadas.

Esta semana arribarán un total de 800 mil 600 dosis de Pfizer y Sputnik-V; sin embargo, una parte aún se destinará al personal de salud que no ha sido inoculado, así como para completar las segundas dosis.

La siguiente semana se tiene previsto el arribo de 667 mil 875 de Pfizer y un millón de la farmacéutica Sinovac, que si bien es un aumento respecto a los embarques previos resulta insuficiente para cubrir la velocidad requerida para la segunda etapa de la vacunación.

Este martes, el canciller Marcelo Ebrard anunció el convenio con una tercera farmacéutica china, Sinopharm, con la que el país firmó un acuerdo de precompra de 12 millones de dosis.

No obstante, el biológico aún no ha sido aprobado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), por lo que no podrá ser adquirida formalmente hasta que esto ocurra.

Además anunció que se aumentó el número de vacunas pactadas con Sinovac, con lo que sumarán 20 millones que llegarán entre marzo y julio de este año.

México ha seguido sumando contratos de vacunas Covid, pese a que el Gobierno federal ha asegurado que se tiene el biológico suficiente para inmunizar a toda la población, aunque no se ha reflejado en las entregas.

En total se han firmado acuerdos por 256.33 millones de dosis para alrededor de 145 millones 665 mil personas, cuando la población es de 128 millones. Esto sin considerar a los menores de 16 años que no están contemplados en las jornadas de inmunización.

No obstante, de esta cantidad de vacunas apenas se han recibido 5 millones 492 mil 375, considerando el biológico que arribó esta semana.

El país está realizando el envasado de los biológicos de AstraZeneca y CanSino, aunque los primeros lotes tardarán unas semanas más en estar listos.

De acuerdo con el canciller, el primer millón de vacunas de CanSino estará listo a finales de marzo mientras la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura revisa su calidad.

Tampoco se han recibido las primeras 1.8 millones de dosis adquiridas mediante el mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud que deberían arribar en marzo.