Avizoran cuarta ola por frentes fríos y falta de vacunación

A pesar de que la tendencia de contagios va a la baja en el país, no es momento de cantar victoria porque la población no está vacunada contra el Covid-19 al 100 por ciento y ya entró la temporada de frentes fríos que, sin un control adecuado, puede ocasionar una cuarta ola de contagios, aseguraron virólogos del país.

En entrevista con La Razón, Alejandro Sánchez Flores, integrante del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica, advirtió que el virus que produce Covid-19 es estacional, por ello si se relajan las medidas sanitarias es probable que entremos en una cuarta ola.

“La tendencia a la baja es que ya hay un alto número de recuperados. Ahora estamos disminuyendo, pero el problema es la llegada del frío, porque si no se maneja bien la pandemia, se puede generar una falsa tranquilidad entre la ciudadanía y pueden aumentar los contagios a nivel nacional. Es una falsa impresión de seguridad estar en semáforo amarillo en buena parte del país, porque no se pueden relajar las medidas sanitarias, ya que el virus es estacional y se puede generar una cuarta ola de contagios”, explicó.

Señaló que la vacunación protege de síntomas graves, pero no corta el contagio o la transmisión, sobre todo porque no se ha inmunizado a los menores, que en el país son alrededor de 30 por ciento de la población: “lo único que queda es que se fortalezcan las medidas en esta etapa invernal, sobre todo para los menores que son los de mayor riesgo al no estar vacunados contra el virus”.

Además, agregó que hasta que el total de población esté inmunizada con las dos dosis, se puede comenzar a hablar de un control, más allá del semáforo de riesgo epidemiológico, lo que puede suceder en 2022. “Siempre hay un riesgo de la aparición de nuevas variantes en personas que no estén vacunadas, por ello el mensaje es que no es tiempo de quitarse el cubrebocas y seguir las medidas sanitarias, sobre todo en épocas de frío”.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronostica al menos 56 frentes fríos (2021-2022) desde el inicio del otoño hasta la entrada de la primavera.

El virólogo de la UNAM, Rodrigo Jácome, estimó que es urgente redoblar el mensaje de protección y, por ningún motivo, dejar de usar el cubrebocas, porque a pesar de que los contagios van disminuyendo, no es momento de relajarse para evitar una nueva ola por la enfermedad.

Gráfico

“Y sabemos cuáles son las medidas que sirven y las que no, debemos usar forzosamente el cubrebocas para evitar una nueva ola de contagios. Si se junta el invierno y bajamos la guardia, vamos a tener un fuerte problema, ya que en esta etapa suben los casos de enfermedades respiratorias, por eso es el momento de reforzar las medidas”, detalló.

El experto sostuvo que es necesario que el Gobierno federal modifique la Estrategia Nacional de Vacunación por la experiencia que hemos adquirido en un año de pandemia, sobre todo porque los menores deben ser inmunizados para evitar riesgos.

Andreu Comas, virólogo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, pidió no bajar la guardia, pues la pandemia aún no está controlada y se prevé una cuarta ola que produzca reinfecciones.

“Vamos bien, vamos mejorando, pero la interrogante es si habrá cuarta ola y de qué magnitud lo pueda ser, ya que es fundamental el comportamiento de la gente. Una cuarta ola va a ocurrir seguramente y el sector más afectado serán los niños, por ello hay que ver que tanto afecta la no vacunación”, dijo.

Aseveró que cada ola será de menor magnitud hasta que pueda ser controlada la pandemia, aunque aclaró que depende de la vacunación y la cantidad de población que esté inmunizada.

A 270 días de que se aplicó la primera vacuna contra el Covi-19 en México, al 24 de septiembre un total de 63 millones 125 mil 382 personas han recibido al menos una inyección: 43 millones 820 mil cuentan con el esquema completo y 19 millones 304 mil la primera inmunización.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, lo anterior representa 69 por ciento de la población ya cuenta con la protección total de las vacunas, y el 31 por ciento restante sólo la primera.

El dato: La Organización Mundial de la Salud advirtió que la variante delta generó un aumento de casos en 15 países de Oriente Medio, Magreb, África y Asia, que ya enfrentan una “cuarta ola”.

México registra 10 mil 139 nuevos contagios y 564 muertes

La Secretaría de Salud reportó ayer 10 mil 139 nuevos contagios de Covid-19 y 564 muertes. Con ello, México tuvo una baja de mil 669 casos, ya que el jueves se registraron 11 mil 808; además, se contabilizaron 184 defunciones menos, de las 748 reportadas el pasado23 de septiembre.

El total de los contagios acumulados causados por esta enfermedad suma tres millones 619 mil 115 casos, mientras que las muertes ascienden a 274 mil 703.

De acuerdo con el Informe Técnico Diario, las 10 primeras entidades con el mayor número de reportes son: Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, Puebla, Veracruz, Sonora y San Luis Potosí, que en conjunto conforman más de dos tercios (66 por ciento) de todos los casos acumulados registrados en el país.

Por otra parte, la dependencia informó que la ocupación hospitalaria descendió 1.0 por ciento, en comparación con la última jornada, pues se reportó 37 por ciento en camas generales y 31 por ciento en camas con ventilador.

En la última jornada fueron aplicadas 758 mil 831 vacunas anti-Covid, por lo que ya suman 98 millones 282 mil 544 dosis aplicadas.

Hasta ayer habían sido vacunados 63 millones 125 mil 382 mexicanos, de los cuales 43 millones 820 mil 430 ya cuentan con esquema completo y sólo 19 millones 304 mil 952 han recibido una dosis.