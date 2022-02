Piden vacunar a niños para elevar nivel de inmunidad

Especialistas en infectología y estadística consideraron que es necesario incluir a los niños y adolescentes en el esquema de vacunación, para que México pueda alcanzar niveles altos de inmunidad contra Covid-19.

En el país, el 59.82 por ciento de la población cuenta con esquema completo de inmunización contra la enfermedad y el 4.74 por ciento, con una sola dosis de la vacuna, de acuerdo con los registros de la plataforma internacional Our World in Data.

Arturo Erdely, matemático de la UNAM, explicó a La Razón que es importante calcular el porcentaje de vacunación como se hace internacionalmente; es decir, basados en el número total de habitantes en México —que, de acuerdo con el Inegi, es de 126 millones— y no como lo presentan las autoridades de Salud, que se basan únicamente en la población incluida en la campaña nacional de vacunación, la cual es de 15 años en adelante.

“México es el único país en donde se presentan las cifras así. Se debe hacer con el total de habitantes, ya que eventualmente todos necesitarán ser vacunados contra el virus, pero aquí en nuestro país hay 45 millones de personas que están desprotegidas y no han recibido ni una sola dosis, y esto incluye a todos los menores de edad que no están siendo considerados”, explicó.

De acuerdo con expertos, México necesita una vacunación homogénea para lograr un elevado nivel de inmunidad colectiva, es decir, que todos los estados de la República cuenten con el mismo número de personas vacunadas y que el Gobierno integre a los menores de cinco a 14 años en el plan nacional de inmunización, ya que, aseguraron, sin estas dos condiciones, el panorama se ve difícil para el país.

Alejandro Sánchez Flores, investigador del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica, aseguró que “para alcanzar cierto nivel de inmunidad, nuestro país necesita tener 87 por ciento del total de toda la población vacunada, no menos, y eso sólo se puede lograr vacunando a los menores, pero si las autoridades siguen sin contemplarlos, es muy difícil que se logre”, declaró.

El investigador también mencionó que la vacunación es desigual en cuestión de territorios en nuestro país, ya que hay entidades, como la Ciudad de México, que según datos de la Secretaría de Salud (Ssa) cuenta con 100 por ciento de su población adulta inmunizada, y otros estados, como Chiapas y Guerrero, que tienen cobertura de 70 y 75 por ciento, respectivamente.

“El hecho de que estén estas personas sin vacunarse, deja la puerta abierta para que el virus mute; entonces, se vuelve un problema circular; esas personas son hospederos del Covid, que pueden hacer que siga explorando otras mutaciones que le permitan escapar a la respuesta inmune. Si seguimos permitiendo que siga mutando, no lo vamos a lograr”, expuso.

Gráfico

Susana López Charretón, investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM, coincidió en que se tiene que vacunar a los menores para lograr el escenario planteado.

“Necesitamos tener una vacuna universal, tenemos que vacunar a los niños, porque están desprotegidos y, para tener una inmunidad comunitaria, necesitas que toda la población esté protegida, no sólo una parte”, dijo.

En contrasentido, Malaquías López Cervantes, especialista en salud pública de la UNAM, aseguró que México sí puede alcanzar la inmunidad y pasar a una etapa endémica a mitad de año, ya que, además del porcentaje de vacunación que se tiene en el país, una cantidad elevada de personas ya se contagió con el virus durante la cuarta ola.

“Entre la vacunación que hay ahora y con el contagio por Ómicron, se hace una combinación que favorece a la inmunidad, pero esto no quiere decir que ya no habrá casos; puede significar que entramos en una etapa endémica, en la que podrían surgir pequeños grupos aislados, pero ya no un conjunto generalizado de contagios, como lo hemos visto en los últimos dos años”, dijo.

Respecto a la vacunación en niños, aseguró que “probablemente una gran cantidad de ellos ya se ha contagiado, pero no se ha documentado”.

“Aun así, es conveniente extender la vacunación para que los menores tengan un nivel más alto de protección”, indicó.

El dato: El subsecretario de la Defensa Nacional, Agustín Radilla, informó que en la última semana la dependencia distribuyó dos millones 397 mil 760 dosis contra Covid-19 en 14 estados.

Gatell ve reducción sostenida en hospitalizaciones

El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que las hospitalizaciones en México han mostrado en los últimos 14 días una tendencia de reducción clara y sostenida, ya que se mantienen en 30 por ciento de ocupación para camas generales y 26 por ciento con ventilador.

“Vemos una reducción muy clara, muy sostenida en las hospitalizaciones, en la medida que tenemos menos personas que atender”, dijo durante el Pulso de la Salud.

El epidemiólogo detalló que la pandemia también se encuentra a la baja en nuestro país, esto luego de presentar picos máximos de contagio debido a la variante Ómicron.

“Es la tercera semana de reducción sostenida y grande en casos de Covid-19, por el momento se encuentra en 48 por ciento y continuará reduciéndose”, afirmó.

En cuanto a la mortalidad, el subsecretario reiteró que al igual que los demás indicadores, ya está bajando en las 32 entidades federativas.

Por la noche, la Secretaría de Salud reportó un total de cinco millones 321 mil 744 casos confirmados de Covid-19, además de 313 mil 608 defunciones.

De acuerdo con la última actualización, en 24 horas se registraron 643 muertes y 21 mil 207 nuevos casos.

En el Informe Técnico Diario, autoridades de Salud señalaron que hay 85 mil 755 infecciones activas y 659 mil 982 sospechosas.

En cuanto al avance de la vacunación, la dependencia informó que en el último día se aplicaron 362 mil 918 dosis, para un total de 173 millones de vacunas administradas en México.