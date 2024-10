No bajaremos decreto de reforma al Poder Judicial, dice Sheinbaum

El Gobierno federal presentará denuncias en contra de las y los jueces que han emitido suspensiones en contra de la elección judicial a realizarse el próximo año, particularmente la jueza que antier ordenó a la Presidenta eliminar el decreto de la reforma respectiva y lo cual la mandataria descartó atender.

La consejera jurídica, Ernestina Godoy, informó que el proceso se hará ante el Consejo de la Judicatura Federal para que revise la actuación de los juzgadores, a los cuales acusó de usurpar funciones del Poder Legislativo y atribuirse facultades que no tienen.

“Un juzgado no se puede auto facultar para someter a revisión un cambio constitucional... resulta inverosímil que un juez de distrito no sólo pretenda intervenir en las facultades del Congreso, sino de los congresos estatales”, criticó.

No vamos a bajar la publicación, número uno, y número dos, vamos a hacer una denuncia de esta juez ante el Consejo de la Judicatura… es una ocurrencia de una que no tiene ningún sustento jurídico. Ya se votó, ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación

Claudia Sheinbaum

Presidenta de México

La Presidenta Claudia Sheinbaum hizo hincapié en que la denuncia se integrará contra la jueza Nancy Flores, que ayer emitió una orden para que se baje el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) con el que entró en vigor la reforma judicial.

Argumentó que la jueza, como los demás juzgadores, no tiene atribuciones para tal solicitud ni la petición tiene sustento jurídico, además que la publicación del decreto se hace por orden del Poder Legislativo.

“No vamos a bajar la publicación, número uno, y número dos, vamos a hacer una denuncia de esta juez ante el Consejo de la Judicatura… es una ocurrencia de una que no tiene ningún sustento jurídico”, dijo e incluso descartó que esto represente un “golpe de Estado”.

Aunque criticó al CJF al decir que éste “no está haciendo necesariamente su trabajo”, acudirán con la queja porque no quieren que haya impunidad.

Un juzgado no se puede auto facultar para someter a revisión un cambio constitucional... resulta inverosímil que un juez de distrito no sólo pretenda intervenir en las facultades del Congreso, sino de los congresos estatales

Ernestina Godoy

Consejera Jurídica de la Presidencia

Sobre lo que ayer advirtió el INE respecto a acatar la resolución si es que ésta le ordena no continuar con los trabajos para la elección, reiteró que no hay sustento de ninguna de las instrucciones judiciales, pues además recordó que en materia electoral el que tiene la palabra no es la Corte, sino el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El exministro y actual coordinador de Política y Gobierno, Arturo Zaldívar, agregó a la crítica que los jueces han aplicado de manera automática las suspensiones a pesar de que en materia electoral no tienen cabida.

“Hay una disposición en la ley de amparo que con claridad establece que el amparo no procede en contra de reformas constitucionales, y las y los jueces la han inaplicado de manera automática”, manifestó.

Comentó que lo que se le pide a la Presidenta es hacer algo imposible, relativo a la eliminación del decreto.

“Una suspensión no puede tener, en casos como éste, un efecto restitutivo, que es invalidar o quitar una publicación en el Diario Oficial. Entre otras cosas, se está exigiendo a la Presidenta algo que jurídicamente es imposible, el acto ya está consumado”, agregó.

Aseguró que los jueces están actuando al margen de sus atribuciones, que tienen de por medio intereses personales y desafían el orden constitucional, pues las suspensiones que han dictado contra la elección son totalmente contrarias al derecho.

Una suspensión no puede tener, en casos como éste, un efecto restitutivo, que es invalidar o quitar una publicación en el Diario Oficial. Entre otras cosas, se está exigiendo a la Presidenta algo que jurídicamente es imposible

Arturo Zaldívar

Coordinador de Política y Gobierno

Por la tarde, en un evento de Tabasco, la Presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que la reforma judicial se implementará porque así lo decidió la población mexicana.

A pesar de la suspensión definitiva que un juez otorgó en contra del proyecto, la mandataria sostuvo que el primero de junio de 2025 se llevará a cabo la primera parte de los comicios para renovar a jueces, ministros y magistrados en todo el país.

“El próximo primero de junio de 2025, entre todas y todos los mexicanos, vamos a elegir a jueces, magistrados y a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ése fue un mandato popular, así lo decidió el pueblo. Ya se votó, ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación y la reforma al Poder Judicial va porque hay que acabar con la corrupción en el Poder Judicial”, exclamó desde Tabasco.

Reiteró que la elección judicial no tiene fines autoritarios, sino lo contrario, pues la decisión la tomará la ciudadanía por medio de su voto.

“Nos acusan de autoritarios porque queremos que el pueblo de México elija al Poder Judicial. Pues eso es democracia, ¿no? Democracia es el poder del pueblo por el pueblo y para el pueblo. Por eso somos demócratas. Buscamos la libertad y el desarrollo”, concluyó.

Jufed y oposición critican decisión de la mandataria

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) condenó la denuncia que el Gobierno federal presentará contra la jueza Nancy Juárez, quien emitió una suspensión definitiva para bajar la publicación del decreto de la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación.

“Las objeciones a las decisiones judiciales se controvierten agotando los medios de impugnación y no mediante amenazas de denuncias en contra del emisor, situación que demuestra claramente que, en el Estado mexicano, se ha roto el orden constitucional y el Estado de derecho”, aseguró.

Lamentó la advertencia del Gobierno de no bajar el decreto, lo que “se está convirtiendo en un ejercicio sistemático de no acatamiento a las suspensiones dictadas por el Poder Judicial de la Federación”.

El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, por su parte, expresó su respaldo a la jueza Juárez Salas y aseguró que la acción que emprenderá el Gobierno representa un ataque a la democracia. “Su resolución es un acto valiente que defiende el Estado de derecho, y desestimarla es un ataque a nuestra democracia”, afirmó el senador en redes sociales.

Asimismo, la senadora del PRI, Claudia Anaya aplaudió la decisión del INE de pausar el proceso de organización de la elección de personas juzgadoras en junio de 2025, hasta resolver las 140 suspensiones ordenadas por el PJ contra la reforma judicial, lo cual, dijo, “es correcta”.

Alejandra Barrales, de MC, refirió que dicha acción de los consejeros electorales confirma que hay una violación sistemática del Gobierno a las suspensiones judiciales contra la reforma y leyes secundarias.

En contraste, Pável Jarero Velázquez, senador de Morena, mencionó a este diario que lo que decidieron en el INE son parte de las resistencias de algunos consejeros para cumplir con la enmienda judicial. “Hay resistencias evidentemente en algunos consejeros del INE, pero simple y sencillamente el proceso va adelante”, puntualizó.