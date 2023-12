Con más 'bajas' en el INE, arrecia crisis interna

En medio de la crisis por los nombramientos pendientes en el Instituto Nacional Electoral (INE), más funcionarios operativos presentaron sus renuncias.

El coordinador general de la Unidad de Servicios de Informática, Jorge Torres, se sumó a las salidas que se han registrado en el órgano electoral.

Este lunes, Torres formalizó su renuncia por “motivos personales” a su trabajo en el instituto, donde prácticamente suma 24 años de labores.

Entre las principales funciones de la Unidad de Servicios de Informática destaca las tareas de fiscalización, el monitoreo de los precandidatos y candidatos, la aplicación para los registros de los candidatos independientes, el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), el voto electrónico y, en general, la infraestructura tecnológica del INE.

“Por medio de este conducto, por así convenir a mis intereses, me permito presentar mi renuncia voluntaria e irrevocable. Amablemente solicito gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se me paguen los conceptos que conforme a derecho me corresponden o sus partes proporcionales, de manera enunciativa: aguinaldo, vacaciones no disfrutadas, prima vacacional, la compensación por término de la relación temporal”, indicó en su misiva de renuncia, la cual precisó que será válida al 31 de diciembre.

La renuncia de Jorge Torres se suma a la de Jorge Alberto Gutiérrez García, de la Dirección de Proyectos e Innovación Tecnológica de la misma Unidad, encargado de la coordinación del PREP, junto con el comité de expertos.

Igualmente dejó su posición el director de Sistemas de la Unidad, Armando Calleja González. Para ambas posiciones, la consejera presidenta nombró a Javier Mario Chávez Gutiérrez y Ariadna Morales, respectivamente.

