Monreal pide que candidato de Morena sea elegido por "batería de encuestas"

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aclaró que si se hace una “batería de encuestas” vigi lada por organismos externos , para definir la candidatura presidencial, entonces “sí la podemos lograr”.

En conferencia de prensa, se refirió al anuncio de Mario Delgado sobre la emisión de la convocatoria para que el guinda defina a su abanderado para 2024 y señaló que no considera cerrada la posibilidad de participar .

Aclaró que él prefiere que sea una elección primaria y que rechaza que se haga una encuesta única del partido, pero dijo que si hay encuestas espejo, entonces lo considera viable.

"Siendo encuesta, no hacerla el partido, sino que pudiera ser una batería de encuestas con empresas prestigiadas que se dedican a ello y que tienen la tradición de ser encuestas objetivas e imparciales. Podrían ser tres principales, dos encuestas espejo, no se equivocarían las cinco. Lo que yo he dicho es que no estoy de acuerdo en una sola encuesta y que esa la haga sólo el partido"