Beatriz Gutiérrez cuestiona 'tanta inventiva… rumor e intriga' sobre COVID de AMLO

La doctora Beatriz Gutiérrez Müller, cónyuge del Presidente Andrés Manuel López Obrador, se pronunció sobre los rumores alrededor del contagio de COVID-19 por parte del mandatario federal, y dijo que él se encuentra en muy buen estado de salud, pero cuestionó que haya “tanta inventiva, rumor e intriga” sobre su enfermedad .

Durante el evento ‘Fandangos por la lectura’ en Tamulté de las Sabanas, Tabasco, acompañada de parte del gabinete federal como el canciller Marcelo Ebrard, dijo que el Presidente se encuentra cumpliendo con la medicación necesaria y que, de la misma forma que lo anunció el secretario de Salud, Jorge Alcocer, podría volver a sus actividades en 2 o 3 días.

Sin embargo, se pronunció sobre los rumores que circulado en torno al estado de salud del Presidente, y dijo: “Mis respetos para tanta inventiva. [Los que divulgan rumores] no tendrán mucho que hacer, vamos a invitar a todos esos a los Fandangos para la Lectura para que aprendan, se cultiven y el tiempo libre que se ve que les sobra para el rumor y la intriga lo ocupen en cosas muy productivas”, dijo Gutiérrez Müller.

Declaraciones de Beatriz Gutiérrez. Gráfico: La Razón de México

“Últimamente hemos leído, hemos escuchado muchos rumores, chismes, argüendes, de personas que no saben mucho, pero tienen una vastísima imaginación y son capaces de mirar la realidad, transformarla, no necesariamente en un buen sentido, exagerar, amplificar, modificar, alterar… en la lingüística se dice perturbar los hechos, las palabras, los dichos. Eso no está mal como ejercicio creativo para quienes informan cosas, pero les quiero decir que la única y auténtica verdad es que nuestro presidente está muy bien ”, abundó.

Señaló que ella no se contagió y dejó al mandatario bajo cuidados médicos por lo que pudo asistir a esta velada cultural.

“Estamos aquí reunidos y el tema central es el libro, pero esa coyuntura que no podemos ocultar porque muchos se preguntaban: ¿va a venir la esposa del Presidente, porque el Presidente se enfermó? Pues sí, aquí estoy porque yo no estoy contagiada, lo dejé dormido, está tomando tratamiento, ya dijo el doctor Alcocer, en dos o tres días seguramente lo darán de alta”, confió la esposa del Presidente.

Señaló que, durante la pandemia, la población recibió importantes lecciones para el cuidado, una de ellas es el aislamiento social que rompe las cadenas de contagio.

“Yo doy fe de que él está contagiado por COVID. Está muy bien. Es una gripa fuerte, fuerte, fuerte. Si ustedes se enferman de COVID, ya lo saben, guarden los protocolos que hemos aprendido; el aislamiento, tomar mucha agua, tomarse sus medicinas para bajar la temperatura”, concluyó.

AM