Beatriz Gutiérrez Müller anuncia su retiro 'silencioso' de la política: "No es lo mío"

Al presentar su libro “Feminismo Silencioso” en el Zócalo de la Ciudad de México, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller anunció que se retirará silenciosamente de la política.

“Como yo no pedí estar en la esfera pública, me voy a retirar de igual modo, sobre todo política, no es lo mío. Y aunque fui pública, o soy pública, por razones ajenas a mi voluntad, me retiraré silenciosamente para vivir con la prudencia que me caracteriza lo que me resta de mi vida”, dijo.

En su participación ante la presencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador, y la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, así como otros funcionarios federales, la investigadora indicó que “esa voz dada al pueblo de México debe ser exigente y si es silenciosa hay que prestar más atención (...). A los gobernantes futuros: escuchen al pueblo siempre, siempre habrá una solución en el pueblo, todos tenemos algo que decir”, agregó.

Beatriz Gutiérrez Müller, autora del libro "Feminismo Silencioso", pide silencio a sus simpatizantes que corean su nombre. Foto: Especial

Refirió que las personas se han olvidado de humanizarse y pensar en los demás, por lo que el libro es un llamado a usar esa libertad de actuar para hacer algo bueno.

“Este momento es para transformar lo que no está bien y conservar lo que funciona. (...) Este país ya cambió, no somos los mismos ni las mismas, ojalá lo entiendan quienes están renuentes a aceptar este factor", subrayó.

En ese sentido, Beatriz Gutiérrez consideró que no habrá marcha atrás porque México ya cambió, pero advirtió que si hay algún retroceso en algo “yo les voy a echar la culpa a ustedes”.

Añadió que en la política se da por hecho que el instrumento principal es el verbo, “está muy bien, hay que convencer, pero los políticos y sobre todo los que llegan al poder tienen que escuchar más de lo que han escuchado al pueblo, así de simple, no hay para dónde ir, ahí está la verdad”, apuntó.

Una pintura con la imagen de Beatriz Gutiérrez Müller y del Presidente Andrés Manuel López Obrador durante la presentación del libro "Feminismo Silencioso". Foto: Cuartoscuro

El periodista Pedro Miguel mencionó que Beatriz Gutiérrez se sumó al escenario de la transformación a través de la libertad, por lo que conformó su propia idea de feminismo a través de la cercanía requerida con el gobierno, pero también con la lejanía necesaria para representarse a sí misma.

“Entre ser primera dama y ser ella misma, Beatriz hizo lo segundo”, destacó.

Raquel Serur, embajadora de México en Ecuador, manifestó, por su parte, que el texto presenta la experiencia completa de alguien que habitó Palacio Nacional y quiere dejar un testimonio escrito.

“Es un punto de vista único porque es la única mujer que tuvo la tarea de acompañar a Andrés Manuel López Obrador en la creación de una transformación profunda de México”, abundó.

Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México, señaló que Beatriz Gutiérrez fue un gran ejemplo de feminismo , lo que permitió reforzar la idea de equidad, principalmente en el gobierno.

Antonio Perrusquía mencionó que el silencio ha sido un gran aliado de la resistencia, ya que es una herramienta de los estoicos que permite ordenar sus pensamientos para tener un mejor actuar.

La periodista Verónica Velasco, recalcó la valentía que tuvo Gutiérrez Müller en publicar un libro al estar en el ojo público, lo que refleja su feminismo silencioso. Con esa determinación, añadió, encabezó una parte de la revolución pacífica que se vivió en el país.

Acompañaron a la escritora Gutiérrez Müller también el jefe de gobierno, Martí Batres; secretarios de Estado, escritores, así como cientos de simpatizantes que rodearon la carpa instalada frente a Palacio Nacional.

cehr