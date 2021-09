Beatriz Gutiérrez Müller celebra reemplazo del monumento a Colón por estatua de mujer indígena

La doctora Beatriz Gutiérrez Müller afirmó que le "complace" la decisión de retirar el monumento a Cristóbal Colón en Paseo de la Reforma para que sea reemplazado por la escultura de una mujer indígena.

Gutiérrez Müller, quien es la presidenta honoraria del Consejo de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México, dijo en su cuenta de Facebook que esta decisión representa una invitación a reflexionar sobre el denominado " Descubrimiento de América ".

Aseguró que esta interpretación de la historia equivale a afirmar que estas tierras se encontraban escondidas y comenzaron a "vivir" una vez que alguien las "descubre".

¡No! América no estaba escondida... Tenía vida propia y en ella florecían muchas civilizaciones con grandes conocimientos en la arquitectura, la astronomía, la agricultura, la cultura y las artes Beatriz Gutiérrez Müller, presidenta honoraria del Consejo de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México

Detalló que la afirmación de que Cristóbal Colón "descubrió América" es errada , no sólo porque existe evidencia documentada de rastros previos de exploradores europeos y asiáticos que llegaron al continente, sino también porque Colón murió sin saber que "encontró" un nuevo continente. "No se puede 'descubrir' algo que no se sabe que se 'halla", afirmó Gutiérrez Müller.

El día de ayer, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que la escultura de Cristóbal Colón ubicada sobre la Avenida Paseo de la Reforma, será retirada de la zona y, en su lugar, se colocará una estatua que reconozca el papel de la mujer indígena en el país.

Esta decisión surgió a raíz de un punto de acuerdo aprobado en el Senado de la República, el cual se le hizo llegar a la Jefatura de Gobierno, en el que pedían la reubicación del Monumento a Colón y reemplazarlo por una escultura dedicada a la mujer indígena.

La reivindicación de la mujer indígena y lo que representa en nuestra historia es justicia social, es reconocimiento de los pueblos originarios y lo que representan las mujeres, es el mejor homenaje que podemos hacer a las mujeres de México, a las mujeres indígenas (…)



Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX

