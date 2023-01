Beatriz Paredes pide elección abierta para candidatura presidencial de Va por México

La aspirante presidencial del PRI, Beatriz Paredes Rangel, se pronunció porque la alianza Va por México considere el método de selección del candidato a la Presidencia más amplio, como las elecciones primarias, y que permita la participación de militantes y de miembros de la sociedad civil.

En conferencia de prensa, reconoció la conformación de la coalición entre el PRI, PAN y PRD y dijo que incluso estará acompañando a los abanderados en el Estado de México, Alejandra del Moral, y Coahuila, Manolo Jiménez.

Dijo que en lo personal insistirá en que al interior de la alianza se lleven a cabo elecciones primarias o cualquier mecanismo con mayor apertura a los militantes a miembros de la sociedad civil.

“Estimo que es fundamental el que el proceso para la candidatura presidencial sea el proceso más abierto posible, no sólo en el perfil de los candidatos, sino en el perfil de quienes puedan participar en las decisiones de quienes deben ser los candidatos, yo no creo que el perfil de los candidatos deba ser sólo de los militantes de partido , si hay de la sociedad civil que quieran participar qué bueno.

“Pero desde luego creo que en el proceso de selección de quien sea candidato deben tener derecho de participar militantes y ciudadanos abiertos que no participen en ninguna fuerza política, creo que eso es lo más recomendable y creo que los estatutos de las organizaciones políticas tienen márgenes para que eso resulte y que en el propio acuerdo de la coalición para la candidatura presidencial se puede establecer”, dijo.

La senadora de la República también repudió la postura de “refresquero” asumida por el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, y el uso de recursos públicos de los gobiernos estatales del partido guinda para placear a las corcholatas del oficialismo gobernante.

Estimó que si bien es importante que los ciudadanos conozcan a los aspirantes, no deben recorrer el país con recursos públicos y mucho menos los funcionarios públicos.

“Lo más sano para todos es que no fuesen funcionarios públicos, me parece, porque además si andan recorriendo en momentos donde las responsabilidades públicas requieren toda su atención, pues de repente pasan cosas y eso no es bueno para nadie, pero sí creo que para la sociedad es conveniente que haya posibilidad de diálogo constante”, comentó.

FBPT