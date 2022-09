“No descarto que alianza Va por México se pueda reconstruir”

Beatriz Paredes llama a la reflexión a las fuerzas políticas que integran la coalición; convoca a quienes estén interesados en construir un frente opositor y crear una candidatura competitiva rumbo a las elecciones de 2024

En un momento de profundas divisiones en México, dentro y fuera de su partido, el PRI, Beatriz Paredes asegura que quiere ser candidata de la alianza y que todavía es pronto para que se diga que los acuerdos entre los partidos del bloque opositor están rotos y que es fundamental trabajar por la democracia de México.

Beatriz Paredes (BP): Mira, a mí me parece que son dos vías, las alianzas legislativas y las alianzas electorales, yo creo que nunca hay que creer que hay un punto definitivo de negación, sobre todo cuando hay tiempo para adelante. En términos generales las alianzas en México no se han hecho con muchísima anticipación, sino por lo contrario, se van construyendo en función de acontecimientos, en función de cómo se presentan las cosas.

Yo tengo esperanza de que haya una reflexión en las fuerzas políticas integrantes de la alianza Va Por México, creo que en el escenario 2024 lo importante es que haya un gran bloque opositor, una gran alianza, no sólo de partidos políticos sino sobre todo con la sociedad civil, con la gente, con los ciudadanos que quieran que el estado de las cosas se modifique, que las situaciones cambien y en ese sentido no descarto la posibilidad de que se pueda reconstruir esta alianza e incluso que se den otro tipo de coaliciones incluso mucho más amplias, ahorita, como bien dices, está pasando por un momento muy difícil y ojalá encuentren la manera de superarlo.

Bibiana Belsasso (BB): El Presidente López Obrador ha dicho de alguna manera que ya han hecho una alianza con el PRI de Alejandro Moreno en el sentido de incorporar la Guardia Nacional a la Sedena, por lo menos hasta 2028.

BP: Pues sí, yo he oído tantas cosas que ha dicho el Presidente en relación a la dirigencia del PRI; como dice una cosa distinta en cada ocasión, prefiero reservarme mi opinión.

BB: Beatriz Paredes, tú has sido dirigente de tu partido, una gran dirigente, ¿cómo ves la dirigencia actual?

BP: Mira, yo fui dirigente de mi partido estando en la oposición; cuando arribé a la dirigencia del partido recibí críticas tan despiadadas que entonces me prometí a mí misma no formar parte de aquellas personas que criticaban a la dirigencia del partido, lo viví en carne propia.

Me parece que cada dirigente tiene su contexto, tiene su momento, siempre será juzgado severamente, con respecto de la historia, creo que cada quien es responsable de sus actos y pues la figura del actual dirigente es polémica, está en medio de la controversia y yo no me voy a sumar a eso.

Estamos viviendo lo que puede ser un cambio en el sistema político mexicano muy, muy delicado y yo deseo realmente que no estemos en la antesala de un retroceso democrático

BB: ¿Cómo sientes a México hoy y cómo lo ves en un futuro cercano?

BP: Creo que estamos viviendo un momento muy delicado, creo que hay cuestiones muy trascendentes y por eso no me detengo en analizar una personalidad u otra personalidad, la decisión de que las Fuerzas Armadas jueguen un nuevo papel y se encarguen formalmente de la seguridad pública es una decisión que incide en la naturaleza de las Fuerzas Armadas, es una decisión que puede incidir en cómo se afronte la problemática de carácter penal en las calles, en la vida cotidiana de México, yo creo que ése es el tema verdaderamente importante, yo creo que es lo trascendente; en ese sentido, mi posición es muy clara, la expresé en un discurso que pronuncié hace unos días en el Senado, yo voté en contra de la incorporación de la Guardia Nacional porque considero que ésta debe ser una Policía de carácter civil, y porque creo que las Fuerzas Armadas en México son muy respetables y tienen sus funciones precisas en lo que señala la Constitución.

Entonces estamos viviendo lo que puede ser un cambio en el Sistema Político Mexicano muy, muy delicado y yo deseo realmente que no estemos en la antesala de un retroceso democrático.

BB: ¿Un retroceso democrático?

BP: Lo digo por lo que te acabo de expresar, en México pasaron muchas décadas, después de la Revolución para que con una gran madurez de las Fuerzas Armadas asumieran de manera categórica su subordinación al poder civil, la Constitución ha sido muy clara en que el ejército tiene funciones específicas y me parece que la seguridad pública no es una de las actividades que conviene ni al ejército ni a la sociedad, claro que ahorita la gente está muy preocupada por la inseguridad, de repente esos nichos hacen que el pragmatismo salga a la luz, pero yo creo que los principios siempre son relevantes.

Además de ello, se ha venido una embestida contra los órganos electorales independientes, además de ello, ha habido una actitud muy restrictiva de la libertad de expresión, entonces son signos que no son nada alentadores.

BB: ¿Estamos en riesgo de perder la democracia en México?

BP: Yo deseo que no, como todos los demócratas deseamos que no, como todas las personas que creemos en la necesidad de una convivencia civilizada, ése es mi deseo y espero que haya elecciones limpias y que no haya una elección de Estado.

BB: Tú has expresado que quieres encabezar la alianza opositora.

BP: Estamos en el tiempo de hoy y quien adelantó las menciones sobre la sucesión fue el Presidente López Obrador y él fue el que abrió la cancha. Por cierto, yo considero que muy incorrectamente con el adjetivo de “corcholatas” a sus precandidatos.

Lo que importa es que la ciudadanía sea quien decida, lo que importa es que haya una decisión de salir a votar, es esencial que haya mucho menos abstencionismo. Y la gente que no quiere se sigan dando ciertas prácticas que no son pertinentes que se decida y salga a votar, creo que ésa sería la gran conquista de una nueva etapa de participación democrática.

BB: Beatriz, en las décadas te ha tocado ver a muchos presidentes dar el Grito, por primera vez se incorpora la palabra “muerte” en esta ceremonia ¿cómo lo sentiste?

BP: Mira, en ese sentido yo soy más bien ortodoxa, yo creo que la mención de los héroes nacionales consagrados es lo que marcan los cánones, pero cada presidente tiene la libertad de mencionar las cuestiones que él desee.

BB: ¿Qué viene para Beatriz Paredes?, ¿cómo piensas trabajar?, ¿en qué estás enfocada en este momento?

BP: Pues primero, cumplir con mis responsabilidades en el Poder Legislativo, presido la Comisión de América Latina y del Caribe; segundo, seguir convocando a la gran participación de todas las personas que estén interesadas en que se construya un gran frente opositor para construir una candidatura competitiva para el 2024, pero me parece que antes del 2024 está el 2022, el 2023. Y que hay muchos problemas concretos a los que hay que aportar para sus soluciones, hay que seguir trabajando con emoción.

BB: ¿Algo más que quisieras agregar?

BP: Éste es un momento muy importante para la vida nacional, yo espero que todos los ciudadanos, los dirigentes políticos, los legisladores, quienes tengan responsabilidades públicas, actúen pensando en el país; mucha gente se ha sacrificado, ha entregado sus convicciones y su esfuerzo para el avance democrático que hemos ido logrando paulatinamente y que no merece que haya un retroceso.