Beltrones asegura que reelección de Moreno “carece de legitimidad”

Manlio Fabio Beltrones, senador electo y exdirigente nacional del PRI, advirtió que la reelección de Alejandro Moreno al frente del tricolor es una “farsa” que carece de legitimidad porque no tiene visos de legalidad: “Primero, no tiene la legalidad y, al no tener la legalidad, no se podrá tener la legitimidad”.

En entrevista con Mónica Garza para ADN40, consideró un acto de imprudencia la realización del Consejo Político que dio lugar a la elección de presidente de su partido, con estatutos no validados por el Instituto Nacional Electoral (INE), dado que hay un par de impugnaciones que aguardan resolución.

“Es la hora de reflexión y de hacer que las cosas cambien para buscar que también las cosas buenas sucedan. Los partidos políticos tienen sus ciclos. El problema es cuando no se identifica bien que ese ciclo se terminó, que tiene que iniciar otro, que eso es lo que está pasando con el PRI y es lo que estamos denunciando. Si le está yendo mal al PRI, la reelección no es la solución, es la reflexión y el cambio.

“Yo no tengo un asunto personal con nadie: soy de vocación completamente antirreeleccionista en un partido político como el PRI. Y las disidencias en un partido político son naturales. Nadie se debe ofender ni sentir lastimado”, expresó.

El exgobernador de Sonora mencionó que está en desacuerdo con lo que está sucediendo en la vida interna del tricolor, y advirtió que hoy en día “hay más priistas fuera del partido que dentro del partido”.

Beltrones decidió no participar en el ejercicio de votación que se realizó ayer, aunque salió al paso de las versiones que sugieren que no formaría parte de la bancada del PRI a partir del 1 de septiembre, cuando se instale la nueva Legislatura.

Primero, no tiene la legalidad y, al no tener la legalidad, no se podrá tener la legitimidad. No nos cansaremos de decir que esto, además, es ilegal y se armó una farsa alrededor de ello

Manlio Fabio Beltrones, Senador electo del PRI

“Soy de los priistas que ha permanecido durante muchos años dentro del PRI, no obstante sus vicisitudes. Siempre he respetado la legalidad que se da dentro del partido. Yo me conservo como de esos priistas que estamos inconformes con lo que está sucediendo, pero dentro del PRI. El 1 de septiembre asumiré mi posición en el Senado y estaré en el grupo parlamentario del PRI, pero no contarán con un voto ciego.

“Yo en el Senado responderé por mi voto; lo que crea yo que es necesario, apoyaré, pero no iré en un voto de grupo ciego. Si lo reflexionamos y se quiere imponer, yo votaré en contra”, advirtió.

—¿Has pensado en abandonar el PRI?

—Nunca lo he pensado, por eso he permanecido tanto tiempo aquí. Ha habido retos distintos, pero la manera como los encaro no es rehuyendo, sino encarándolos, enfrentándolos, y esta no será la última ocasión. Yo seguiré insistiendo en que eso es lo menos conveniente para el PRI, porque en el PRI hoy en día hay más deserciones, expulsiones, que inscripciones. Es realmente ridículo: hay más priistas fuera del PRI, que dentro del PRI.

Beltrones indicó que un partido de más de 90 años requiere de “aire fresco”, porque “merece y necesita una renovación que se esté ofreciendo desde la militancia.

“Se hablaba de una renovación, no de una reelección. Es absurdo, tuvimos una elección que debe ser altamente aleccionadora, esta última que vivimos, en donde los resultados no nos fueron favorables o, por decirlo en palabras estrictas, son los resultados menos favorables que hemos tenido en la historia”, señaló.

Dijo que por ello quienes no comulgan con esa reelección “no nos cansaremos de decir que esto, además, es ilegal y se armó una farsa alrededor de ello”.

Añadió que su postura no es un asunto personal contra una figura en especial dentro de la organización política, sino que se trata de un razonamiento lógico de qué es lo que le beneficia o no a la militancia y si algo ha permitido tener una fluidez dentro del partido y su permanencia es la antirreelección.

Beltrones Rivera aseguró que están en peligro muchas de las instituciones que modernizaron el país.

Al referirse a la hegemonía actual de Morena y su pretensión de una “sobrerrepresentación”, esbozó el peligro democrático que esto significa.

“Lo que se tiene ahorita, y sobre todo si el INE y el Tribunal Electoral avalan la sobrerrepresentación de los partidos políticos aliados con Morena en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, pues será rápidamente una definición de que los eventos democráticos en México pasaron a mejor vida, porque hubo un subterfugio legal con el cual quedas con el control de las cámaras y, sobre todo, el control de las acciones de inconstitucionalidad, que ya no tendrían mayor valor porque no se alcanza la tercera parte, por parte de alguna de las cámaras, para ir a la Suprema Corte de Justicia”.

En lo que respecta a la defensa institucional, dijo que “hay que regresar a la época de las instituciones; los órganos autónomos le dan valor a un gobierno”, apuntó.

También se refirió a la inseguridad y consideró que este flagelo no se resuelve con más militarización.

“El primer debate que va a haber (en el Congreso de la Unión) es si es cierto que esto se resuelve con más militarización y yo creo que no. Yo creo que esto se resuelve con más capacitación de los policías estatales y municipales, adecuados y bien pagados, no nada más con una Guardia Nacional que hace rondines”, expuso.

Desde su punto de vista, “es un error haber metido (a los militares) a la seguridad pública. Ese trabajo no es el adecuado ni el conveniente para ellos. Ellos están hechos para una seguridad nacional, pero la seguridad pública amerita de otro tipo de acciones mucho más profundas en la investigación, en el seguimiento, en la vigilancia, que no tiene hasta hoy, la Guardia Nacional, esa capacitación. El camino que escogimos fue equivocado y hay que corregirlo”, advirtió.

Se consumó la farsa, aseguran críticos

Dulce María Sauri, Pedro Joaquín Coldwell y Enrique Ochoa, expresidentes nacionales del PRI, dijeron que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) “ha sido permisivo ante el atraco” de Alejandro Moreno, y que con la jornada de ayer se consumó “la farsa” de elegirlo por otro periodo en el tricolor.

En un comunicado, aseguraron que esto pudo evitarse, pero la magistrada presidenta, Mónica Soto, propuso regresar la impugnación al PRI sin ponerle límite de tiempo. Con ello, eliminó la consecuencia jurídica propuesta por el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón.

“La reelección es producto de una Asamblea Nacional ilegal con la que Alejandro Moreno pretende secuestrar al partido histórico de México”, dijeron los disidentes.

Subrayaron que, por primera vez en la historia del PRI, un dirigente se reelige “a puerta cerrada, sin propuestas, sin debate ni proyecto de futuro. El daño jurídico infligido al PRI se podrá reparar cuando el Instituto Nacional Electoral (INE) y el TEPJF anulen la Asamblea Nacional ilegal, así como todos los actos derivados de ella, como es la reelección de la dirigencia”.

Sostuvieron que la Asamblea Nacional tuvo múltiples ilegalidades en cuanto a su ejecución, ya que el Reglamento para su organización no fue aprobado por el Consejo Político Nacional (CPN), como lo establece el artículo 83 de los Estatutos.

“No hubo información oportuna de los cambios estatutarios que se iban a votar ni acceso amplio a las mesas de discusión para las y los delegados. De hecho, solamente cien personas fueron acreditadas en cada una de las mesas que discutían las reformas. Se trata de una asamblea rasurada”, añadieron.