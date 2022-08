Birmex busca colocar en sector salud oncológicos a punto de caducar

Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) buscó colocar un total de 138 mil 557 frascos de tres claves de medicamentos utilizados en la lucha contra el cáncer, que caducarán dentro de una semana, a dependencias del sector salud.

De acuerdo con un documento compartido con La Razón, se intentó distribuir, en algunas farmacias de instituciones públicas, 133 mil 050 frascos de Cisplatino en presentaciones de 10 miligramos, cuyo manejo se prescribe en tratamientos contra cáncer ovárico y testicular, entre otros.

A lo anterior se suman cinco mil 320 frascos de soluciones inyectables de Metotrexato, en una presentación de 50 miligramos.

Este fármaco es suministrado a pacientes con diversos tipos de cáncer, pues su fin es retardar el desarrollo o destruir las células cancerígenas, y la dosis dependerá del estado del paciente y la enfermedad específica que se combata, de acuerdo con especialistas.

El problema es que el vencimiento es muy corto y ellos sí lo reciben. Lo malo es que, antes de que se venza, lo regalan. Para que no se desperdicie, lo recibo y busco a más organizaciones que quieran este medicamento

Sixto García, Director de Corazón Rosa

También figuran 187 envases de Epirubicina, con frascos de 25 miligramos y caracterizado como uno de los fármacos principales en las terapias contra el cáncer de mama y leucemia.

Este diario buscó una postura de Birmex para conocer sus consideraciones sobre estas prácticas, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta, a pesar de que la solicitud fue dirigida a diversas áreas de la institución, por parte de Comunicación Social, área que refirió que durante los dos últimos meses no ha tenido reportes relacionados con el tema.

También se solicitó la opinión de instituciones públicas sobre los medicamentos oncológicos que vencerán el próximo 31 de agosto y para conocer si existiría la certeza de que pudieran ser aplicados dentro del periodo de vida útil señalado, sin que se corra el riesgo de que alguno de éstos sea desechado.

Una de estas instituciones refirió que no se tenía identificada esta situación y explicó que una de las circunstancias bajo las cuales se reciben fármacos próximos a vencer es porque se cuenta con un registro puntual de pacientes a los que se les suministrará, para lo cual se firma un acuerdo oficial con el ente distribuidor.

El Metotrexato y la Epirubicina son medicamentos de cadena fría; es decir, que para su conservación se requiere que se mantengan a una temperatura por debajo de los cinco grados durante su almacenamiento y transporte, desde su salida del laboratorio, para lo cual se lleva una bitácora que garantice el cumplimiento de esta condición y una supervisión constante.

Gráfico

Rafael Gual, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), dijo que varios medicamentos “se quedan en los almacenes y los entregan meses después. Antes había una corresponsabilidad entre el operador logístico y la industria, para que el producto llegara en tiempo y forma a todos los lugares donde se requería. Esto se hizo así hasta 2018. En 2019 cambió el esquema y separaron la compra de la distribución y, hasta la fecha, esto no ha funcionado”.

En entrevista con La Razón, remarcó que el contexto actual se relaciona con la falta de operadores logísticos y capacidad para llevar a cabo la operación asertivamente, por parte de las autoridades encargadas.

“La industria ha abastecido todo aquello que se le ha pedido, pero hay falta de planeación, de coordinación entre los diferentes institutos. Es una serie de problemas que han complicado el abasto de medicamentos, a pesar de que tenemos en México la industria farmacéutica más importante en América Latina, capaz de abastecer el mercado nacional. No se ha volteado a ver a la industria y estamos arrastrando estos problemas de planeación y coordinación”, advirtió.

Para Sixto García, director de Corazón Rosa, una organización que acompaña la lucha contra el cáncer de mama, esta situación resulta “increíble”, pues refirió que, en medio de una época en la que el desabasto ha permeado, situaciones como ésta “son una ofensa”.

A pesar de que, en comparación con el año pasado, dijo que no se han registrado reportes sobre desabasto de fármacos en meses recientes, señaló que no se puede permitir que exista el riesgo de que los medicamentos, que podrían ayudar a salvar una vida, se pierdan por no liberarlos con anticipación.

“Lo que nosotros necesitamos no es que nos den lo que les está sobrando, sino lo que necesitamos es que nos den los medicamentos adecuados, con fechas prolongadas para el tratamiento de la quimioterapia”, comentó.

Señaló que en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña se ha presentado una situación como la descrita.

“El problema es que el vencimiento es muy corto y ellos sí lo reciben. Lo malo es que, antes de que se venza, lo regalan. A mí me han ofrecido medicamento y lo que hago es que, para que no se desperdicie, lo recibo y busco a más organizaciones que quieran este medicamento”, dijo.

El documento de Birmex contiene también dos lotes que se intentan distribuir, con tres millones 524 mil 800 ampolletas de Norepinefrina, un medicamento sedante que caduca el próximo 30 de septiembre y que está catalogado como donación.

También se incluyen 53 mil 900 ampolletas de Dexmedetomidina, otra solución sedante, cuya fecha de caducidad es el 31 de diciembre, igualmente marcado como producto destinado a donación.

El dato: En su Informe de Avances y Resultados 2021, Birmex reconoció que no ha logrado establecer el programa de distribución por la complejidad que implica y por falta de recursos.

Desairan 77% de plazas para médicos especialistas

De las 14 mil 323 plazas que se tenían vacantes para médicos especialistas, solamente tres mil 248 se reclutaron, un 22.68 por ciento, y fueron desairadas 11 mil 075 plazas, 77.32 por ciento.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, informó que durante 90 días estuvieron disponibles más de 14 mil plazas de seis instituciones, recibieron tres mil 248 solicitudes: dos mil 635 en la primera convocatoria y 613 en la segunda.

En el Pulso de la Salud, señaló que, de los especialistas reclutados, 74 por ciento se encuentra dentro de las principales especialidades: 443 anestesiólogos, 353 ginecólogos, 307 pediatras, 268 urgenciólogos y 248 cirujanos.

Robledo enfatizó que van a seguir diseñando y proponiendo otras estrategias con el fin de contar con todos los médicos especialistas que se necesitan y resaltó que están preparando una tercera jornada.

Con información de Daniela Wachauf