AMLO: Bloque opositor está haciendo el ridículo; busca atacar y afectar a la 4T

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el bloque conservador está haciendo el ridículo atacándolo con mentiras en los medios, porque están nerviosos en esta temporada electoral, y denunció que el periodista Tim Golden tiene vínculos con el exmandatario Carlos Salinas de Gortari.

“Están mintiendo constantemente, muy enojados, muy con ganas de hacernos quedar mal, así como este periodista premiado, agente de la DEA, y muy vinculado a Salinas de Gortari.

“Ahora está saliendo información, estuvo aquí de reportero, corresponsal del New York Times y vinculado con Salinas. No sé si sea cierto pero hasta corría con Salinas, está muy relacionado con voceros del bloque conservador y al mismo tiempo con la DEA y con otras agencias del gobierno estadounidense”, sostuvo AMLO.

En la conferencia de prensa matutina, el mandatario presentó una encuesta de la compañía Covarrubias que lo coloca con 73 por ciento de aprobación en el último mes, “a lo mejor está cuchareada a favor de nosotros. Esto lo ven y los pone nerviosísimos”.

AMLO añadió: “Yo creo que esto es lo que los tiene muy nerviosos, y están enseñando el cobre, haciendo el ridículo, lo que no se puede hacer en política (…) Es parte de la temporada electoral, no sé que están viendo”.

AMLO señaló que los miembros del bloque conservador y los medios de comunicación están muy descompuestos, por lo que ahora con la presentación de las reformas a la Constitución deberá informarse sobre su contenido para que no haya malas interpretaciones.

“Se conozca bien, no haya malas interpretaciones, no se distorsionen las cosas, no haya manipulación. Por eso tenemos que informar, informar, porque están esperando cómo afectarnos, cómo dañarnos, cómo atacarnos”, aseveró AMLO.

En ese sentido, AMLO recordó que el pasado fin de semana inauguró la carretera de Oaxaca a Puerto Escondido que llevaba muchos años abandonada, y “estaban molestísimos los medios de manipulación, descompuestos, no sé qué les está pasando”.

AMLO comentó que cuando se es honesto se tiene un blindaje, un escudo protector, “puede uno resistir. Eso qué le permite al gobernante, al auténtico político, al dirigente, al que quiere transformar una realidad de injusticias y opresión, que le da algo que es bendito, preciado, de lo mejor: la libertad”.

AMLO añadió que cuando un político, un dirigente se corrompe, ya no tiene libertad, la pierde, “puede tener un Lamborghini y departamentos de lujo en Rubén Darío y casas de descanso en Valle de Bravo, y departamentos en Miami, en Nueva York, pero ya no es libre. Lo más importante para el ejercicio de la política es la honestidad”, dijo.

