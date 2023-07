Como el bloque opositor, Xóchitl Gálvez representa el pasado de privilegios y corrupción: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum, aspirante a coordinar los Comités de Defensa de la Transformación, aseveró que Xóchitl Gálvez representa lo mismo que el bloque opositor: el pasado de privilegios y corrupción.

Entrevistada en Monterrey, Nuevo León, estado donde este martes sostiene diferentes actividades, incluyendo un encuentro con empresarios locales, así como asambleas informativas, señaló que en el proceso de la oposición para elegir a su candidato presidencial “está armada más o menos la cosa”, por lo que no es democrático.

Sheinbaum en Monterrey.

Ante la pregunta de los reporteros sobre su opinión de Xóchitl Gálvez como posible contrincante en la contienda presidencial, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México se limitó a decir: “Igual que lo que significa el bloque opositor”.

Antes, describió que sin importar el candidato que elija la oposición, todos representan el pasado de corrupción al que México no quiere regresar.

“Todos son iguales, la verdad, pero ya ven que se bajaron muchos, porque ya vieron que ya está armada más o menos la cosa y no hay democracia allá y después, al final, pues no importa quién sea, porque ellos representan el pasado, el pasado de privilegios, de corrupción y este tema de que en realidad más allá de los partidos políticos hay un empresario que está gerenciando todo el proceso de la oposición, que yo creo que no está bien”, manifestó.

Respecto a la ola de militantes del PRI que dejó al partido, encabezados por cuatro senadores, Sheinbaum dijo que es una muestra más de que en la oposición se están desbaratando y confirma que se disfrazan del papel que les conviene.

“(La desbandada de priistas) lo que muestra es que del otro lado se están desbaratando, mucho autoritarismo, mucha auto democracia”, señaló.