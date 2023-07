Xóchitl Gálvez se registra como candidata al dirigir el FAM

En seguimiento al registro de aspirantes del PAN a la candidatura presidencial de la alianza Va por México, la senadora blanquiazul Xóchitl Gálvez asistió este martes al Comité Ejecutivo Nacional de partido para iniciar su proceso.

Minutos después de las 11:00 horas, Gálvez Ruíz llegó en bicicleta a las instalaciones del Comité. Fue recibida con gritos, ovaciones, y una porra de: “te vamos a hacer presidenta”.

Por otro lado, la senadora aprovechó para pronunciarse nuevamente sobre los comentarios que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo sobre ella este lunes y martes en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

A propósito, dijo que al mandatario federal “no le queda más que descalificar. Ya le dijo que es un macho, aunque se caliente. A mí lo que me calienta es la tala de árboles, que se genere energía con combustibles fósiles, el que no atienda la seguridad”.

Este martes, el presidente López Obrador se pronunció sobre las declaraciones de la senadora de que él es un “machista”, lo cual, dijo “sí calienta”, y refirió que él nunca le ha faltado el respeto a ninguna mujer, si bien reiteró que Xóchitl Gálvez es la candidata elegida en secrecía por la alianza opositora.

Los aspirantes a contender por la candidatura presidencial de Va por México, para registrarse en el proceso interno, disponen de un periodo que comprende desde este martes 4 de julio hasta el sábado 9 de julio.

