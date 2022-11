“Boric no protege asesinos en Nicaragua como AMLO”: Grupo Plural protesta en Senado ante presidente de Chile

Durante la visita al Senado de la República del presidente de Chile, Gabriel Boric, el Grupo Plural se manifestó con una manta, en contra de la política exterior del Presidente Andrés Manuel López Obrador, en relación al gobierno del presidente Daniel Ortega, en Nicaragua.

Entre los senadores que se manifestaron destacan Emilio Álvarez Icaza y Gustavo Madero, quienes pasaron frente a la tribuna y desplegaron una manta.

En la manta se leía "Boric no protege asesinos en Nicaragua como AMLO".

Por su parte, el presidente chileno también se pronunció ante la violación a derechos humanos que se vive en América Latina. También hizo alusión a los presos políticos que hay en Nicaragua.

"No podemos mirar para el lado ante la crisis que se está viviendo en Haití, no podemos el lado ante los presos políticos en Nicaragua. No podemos mirar para el lado cuando en cualquier país de América Latina se violan los derechos humanos", señaló Gabriel Boric.

Grupo Plural también se pronuncia en redes sociales

El senador Emilio Álvarez Icaza acusó que Daniel Ortega no ha dudado en asesinar y violar derechos humanos con la complacencia de AMLO.

“En Nicaragua, Daniel Ortega no ha dudado en asesinar y violar Derechos Humanos con la complacencia de Andrés Manuel López Obrado y su gobierno. La política exterior es una vergüenza. Debemos romper relaciones con Nicaragua. México fue un ejemplo de solidaridad”, escribió Emilio Álvarez Icaza.

En Nicaragua @DanielOrtegasa no ha dudado en asesinar y violar #DDHH con la complacencia de @lopezobrador_ y su @GobiernoMX.



La política exterior es una vergüenza. Debemos romper relaciones con Nicaragua.



México fue un ejemplo de solidaridad.

En tanto, Gustavo Madero escribió en Twitter que “ha sido una postura valiente” la de Gabriel Boric al condenar las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, por lo que exigieron que el Gobierno Mexicano homologue estas acciones.

En ⁦@senadomexicano⁩ los Senadores del ⁦@gpplural⁩ reconocimos la valiente postura del presidente de Chile 🇨🇱 frente al gobierno asesino de Daniel Ortega en Nicaragua 🇳🇮

Exigimos q nuestro gobierno 🇲🇽 haga lo propio y no solape esas violaciones a los derechos humanos

