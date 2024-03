'Un buen gobierno rinde cuentas, no exige pruebas', responde Ricardo Salinas a AMLO

Tras el llamado del Presidente Andrés Manuel López Obrador de que presente pruebas de extorsión en el SAT, el empresario Ricardo Salinas Pliego respondió que “un buen gobierno rinde cuentas, no le exige pruebas a los ciudadanos, actúa”.

En su cuenta de X, el dueño de Grupo Salinas agregó que “un mal gobierno protege a la delincuencia y luego le exige pruebas a las víctimas”.

El martes por la noche, denunció que el Servicio de Administración Tributaria recurría a la extorsión a los empresarios para que pagaran impuestos, ante lo cual, advirtió que no pagaría los más de 60 mil millones de pesos que le intentan cobrar.

Durante la conferencia matutina, López Obrador demandó que si tenía pruebas que les presentara ante la autoridad correspondiente y el Gobierno se encargaría de investigar esos casos.

“No es nada personal, que se entienda. Si, con todo respeto, Ricardo Salinas Pliego tiene pruebas o está él pensando de que nosotros queremos extorsionarlo porque el Gobierno es corrupto, lo único que le pediría es que presentara las pruebas. Y si presenta las pruebas, actuamos, nosotros hicimos un compromiso de no mentir, de no robar, de no traicionar al pueblo”, declaró AMLO.

Ricardo Salinas al fijar su postura, subrayó que “los delincuentes y rateros duran hasta que las víctimas y oprimidos lo permiten”.

Los delincuentes y rateros duran hasta que las víctimas y oprimidos lo permiten. pic.twitter.com/sNepV1CV1H — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) March 20, 2024

En otras publicaciones en X, el empresario manifestó que lo único que quieren los mexicanos es que se pongan a hacer su trabajo y que dejen de robar. “¿Es mucho pedir?”, cuestionó.

