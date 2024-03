“Pagamos muchísimo”, asegura Ricardo Salinas Pliego sobre tema de impuestos

Ricardo Salinas Pliego emitió un mensaje en video a través de sus redes sociales para aclarar varios temas que han estado ocupando el espacio público en los últimos 15 días, según dijo en la grabación, la cual comenzó enviando un saludo para sus “sobrinos” que lo siguen en redes sociales.

Primero las acusaciones o afirmaciones de mi amigo Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que Grupo Salinas ha dejado de pagar impuestos, no es cierto, pagamos muchísimo, yo en lo personal pago unas cantidades obscenas de impuestos, mis empresas también lo hacen. Nada más falso. Grupo Salinas paga y paga muchísimo aseveró el empresario.

Como segundo tema dijo que el SAT, con su actual administración, se ha dedicado a extorsionar a los empresarios, “Te ponen una cuenta gigante y luego te dicen ‘bueno, pero si me pagas la mitad te la perdono’, y nosotros no accedemos a la extorsión y por eso no aceptamos y por ningún motivos vamos a pagar el doble o el triple”.

Mi mensaje para los #Gobiernicolas que estuvieron dale y dale con que eran diferentes y mira nada más. pic.twitter.com/asorHgcCak — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) March 20, 2024

Agregó que espera que el Gobierno actúe de forma imparcial y deje que los miembros del Poder Judicial definan quién tiene la razón, aunque aseguró que no está tan seguro de que así vaya a ser, porque “el uso faccioso del poder es algo que se le da sobre todo a un pequeño grupo de radicales”.

Acusó que dicho grupo al que se refiere está liderado por Ramírez (el de Comunicación Social) y “otros personajes que están ahí”, que además dijo utiliza los medios públicos para efectos del Gobierno.

Asimismo dijo que utilizan “textoservidores” o periodistas de mentira, dando nombres de algunos de ellos, a quienes calificó de “intelectuales de cuarta”, que buscan ensuciar la imagen de varias personas. Pero dijo que con él no les va a funcionar pues es inmune a las críticas.

Sobre el campo de golf de Huatulco dijo que es el mejor ejemplo sobre la manera de actuar facciosa que tienen algunas de las personas que señaló, agregando que lo único que lograron fue quitarle un atractivo turístico a las personas del sitio.

Para Salinas Plagio lo que se dice de él son “maniobras distractoras”, habló sobre los asesinatos diarios, de los que considera que no se hace nada para frenar los crímenes. También mencionó a los desaparecidos y las explicaciones “ridículas” que se dan para tapar las cifras.

Aseveró que el presidente es un hombre honesto, pero que las personas que lo rodean no lo son, por lo que le sorprende lo que sucede en la administración del mandatario que siempre ha dicho quiere combatir la corrupción.

También criticó que los gastos en los megaproyectos de esta administración están reservados y dijo que es obligación de López Obrador rendir cuentas sobre ellos.

“El 2 de junio tienen que salir a votar y escoger la menos peor, estoy seguro que muchos de ustedes así lo harán. Por lo demás, aquí seguimos, aquí seguiremos y no nos rajamos”, finalizó Salinas Pliego su mensaje.