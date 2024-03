AMLO pide pruebas a Ricardo Salinas por corrupción en el SAT; adeudos fiscales suman 63 mmdp

El Presidente Andrés Manuel López Obrador emplazó al empresario Ricardo Salinas Pliego a presentar las pruebas de la presunta corrupción en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), así como de las anomalías en el pago de las pensiones a los adultos mayores de 50 mil millones de pesos.

“No es nada personal, que se entienda. Si, con todo respeto, Ricardo Salinas Pliego tiene pruebas o está él pensando de que nosotros queremos extorsionarlo porque el Gobierno es corrupto, lo único que le pediría es que presentara las pruebas. Y si presenta las pruebas, actuamos, nosotros hicimos un compromiso de no mentir, de no robar, de no traicionar al pueblo”, afirmó AMLO.

En respuesta a los señalamientos del dueño de Grupo Salinas que acusó al SAT de intentar extorsionarlo por lo que no pagaría impuestos “obscenos”, AMLO dijo que si él sostiene que hay corrupción en su gobierno lo demuestre con elementos de prueba.

“Si él sostiene de que hay corrupción en el Gobierno y que tiene las pruebas, habló del manejo de los programas del Bienestar, en particular de los adultos mayores, ¿dónde están las pruebas? Que presente las pruebas, si no es como el señor general, que no es general, que dice que tiene videos donde estoy recibiendo maletas de dinero, pues que las presente”, dijo AMLO.

AMLO rechazó reunirse con Salinas Pliego para llegar a un acuerdo en la quita de impuestos, y dejó en manos del Poder Judicial la resolución sobre el adeudo que hasta ahora suman 63 mil millones de pesos.

“Yo ya pienso que lo mejor es que resuelvan los jueces, esté en manos del Poder Judicial”, opinó AMLO, tras agradecer al creador que no haya aceptado el acuerdo para la quita de impuestos porque habría levantado sospechas de por qué el descuento o el “enjuague” con él.

“Cuando él manda a decir que no quiere, yo digo, pues Dios existe, sí me protege mi ángel de la guarda porque imagínense si acepta, Álvaro podía imaginar cualquier cosa, a él le generaría dudas, pero a mis adversarios, a sus amigos de Ricardo Salinas, sus amigos de clase social, ¿qué pasó ahí?”, agregó AMLO.

AMLO pidió al PJ actuar con prontitud en este caso del pago pendiente de impuestos del empresario, que haya justicia expedita y no continúen las tácticas dilatorias, con el fin de que no quede pendiente el tema en su gobierno.

“Sí confió (en el Poder Judicial) porque ni modo que en seis meses no van a resolver un asunto tan importante”, puntualizó AMLO.

El jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino, informó que asciende a 63 mil millones de pesos correspondientes a cuatro empresas que están en 17 juicios en el PJ, en el periodo de 2008 a 2018 durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña.

Explicó que en las auditorías practicadas en ese periodo se determinó que había un monto por 38 mil millones de pesos, pero con la actualización y recargos asciende a 53 mil millones, aunado a otros 10 millones por créditos fiscales.

