'Muy buenos' nombramientos en Sedena y Marina: AMLO; 'yo no me equivoqué' con Sandoval y Ojeda

Tras hacer un reconocimiento a sus secretarios de Defensa, Luis Cresencio Sandoval, y de Marina, Rafael Ojeda, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) calificó como "muy buenos" los nombramientos de la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum en esos cargos con el general Ricardo Trevilla Trejo, y el almirante Raymundo Pedro Morales, respectivamente.

Muy buena la opinión de los próximos titulares de Defensa y Marina. Ella (Sheinbaum) decidió porque le corresponde, pero decidió muy bien y son nombramientos claves, no se puede uno equivocar en eso, yo no me equivoqué con el general Sandoval ni el almirante Ojeda