“Una burla” el proceso contra Garduño: PRD

El PRD en el Senado aseveró que el proceso en contra de Francisco Garduño por la muerte de 40 migrantes es “una burla para la justicia mexicana”, porque fue vinculado a proceso, pero en libertad y mantiene su cargo al frente del Instituto Nacional de Migración (INM).

El senador del partido del sol azteca, Juan Manuel Fócil, señaló que pese a que es positivo que la Fiscalía General de la República (FGR) haya vinculado a proceso al funcionario federal, es ominoso que tras el deceso de 40 personas siga en su cargo sin consecuencias.

“El comisionado Francisco Garduño fue llamado a comparecer, la parte buena, sí lo vinculan a proceso, la FGR lo vincula a proceso por el delito de ejercicio indebido de funciones, que tiene penalización de uno a siete años de encarcelamiento, me parece que este cargo al final lo van a dejar libre.

“Cuarenta personas murieron, no pasa nada, el señor sigue en libertad, no tiene problema y algo más ominoso, más lamentable, no sólo lo dejaron en libertad, sino que sigue en el cargo como titular del INM, lo menos que se puede hacer es cambiar a esa persona, salvo que ya lo estén pensando desaparecer para ocultar lo que hicieron”, dijo.

En conferencia de prensa, el senador perredista se refirió a lo que calificó como los “días negros para el Senado”, al cierre del periodo ordinario de sesiones.

Dijo que el conflicto se debió a que la “tripleta diabólica” de Morena, PVEM y PES se negaron a aprobar al comisionado que necesitaba el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) para sesionar.

Por el contrario, reclamó Fócil, sí aprobaron un paquete de 20 iniciativas para extinguir, entre otros, el Insabiy Financiera Rural, lo que, dijo, implica un efecto negativo, porque en el caso de los servicios de salud confirma que nunca funcionó la propuesta del gobierno, mientras que en el financiamiento al campo deja desprotegido a este sector.