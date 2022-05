José Narro busca presidencia del Senado; propone superar falta de acuerdos

José Narro, senador de Morena, anunció que buscará la presidencia del Senado de la República en el próximo periodo ordinario de sesiones y se propuso contribuir a superar la falta de acuerdos que prevalecen entre el Ejecutivo federal y la Cámara alta.

En conferencia de prensa, aseguró que su trabajo como vicepresidente de la Mesa Directiva le dio la experiencia suficiente para conducir los trabajos y para buscar los acuerdos y consensos suficientes entre los diferentes partidos políticos y las dos facciones que existen en su bancada.

Nosotros no buscaríamos la presidencia para buscar quitar a Ricardo (Monreal), no es nuestro objetivo, no creo que a Morena le ayude dividir más a Morena, lo que tenemos es que unir a Morena y Ricardo tiene un papel importante, es un político muy experimentado y quiero junto con él lograr esto que estamos planteando, yo creo que es uno de los políticos más hechos, que tiene el país y que tiene Morena, no estamos planteando, lo que necesitamos es unir a Morena, nosotros tenemos un muy buen dialogo con los llamados radicales