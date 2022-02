Lilly Téllez pide a José Narro que no se “chupe los dedos” en el Senado

La senadora del PAN, Lilly Téllez, provocó, otra vez, una discusión en la sesión del Senado por sus críticas en contra del senador de Morena, José Narro Céspedes, cuando fungía como presidente de la Mesa Directiva.

Desde su escaño, Téllez le “sugirió” a Narro Céspedes que no se “chupe los dedos” y que porte un pañuelo para que no se “meta los dedos a la nariz”.

“Quiero pedirle atentamente a usted que cuando esté ahí sentado presidiendo el Senado de la República, por favor, pida que le traigan una servilleta, porque es muy desagradable estarlo viendo que se está chupando los dedos, o sea, está comiendo y se está chupando los dedos, pida por favor la servilleta.

leer más AMLO anuncia creación de empresa militar para administrar AIFA y Tren Maya

“Y también quiero hacerle otra recomendación, por respeto a todos nosotros que lo estamos viendo, porte un pañuelo para que no se esté metiendo los dedos a la nariz”, manifestó la senadora del blanquiazul.

En respuesta, la senadora de Morena, Margarita Valdez Martínez, de Morena, reclamó que no es la primera vez que Lilly Téllez le falta al respeto al senador José Narro Céspedes, por lo que exigió una disculpa pública.

“Usted es el presidente (del Senado) y no es posible intentar corregirlo, yo no lo he visto chuparse los dedos, si de mí dependiera suspendería esta asamblea hasta que se le dé una disculpa pública”, aseveró.

La coordinadora de la bancada del PT, Geovanna Bañuelos, manifestó su rechazó a este tipo de expresiones que calificó de “irrespetuosas, vulgares, corrientes”.

“Me parece sumamente delicado y reprobable el que la senadora Lilly Téllez esté utilizando este tipo de expresiones”, enfatizó.

lemm.