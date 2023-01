Ya no hay espacio para migrantes en Nueva York, dicen autoridades

La directora de Agenda Migrante, Eunice Rendón, informó que el alcalde de Nueva York, Eric Adams, visitó la ciudad fronteriza de El Paso el fin de semana y dijo a migrantes que no hay espacio para ellos en aquel estado, ante la intención de miles de personas de llegar al vecino del norte.

De acuerdo a la activista, el alcalde reclamó al Gobierno de Joe Biden intervenir en la situación actual que ha puesto al límite los servicios de atención social. “Nuestras ciudades están siendo socavadas y no nos merecemos esto. Los migrantes no se merecen esto y las personas que viven en las ciudades no se merecen esto”, dijo Adams.

“Desde hace meses, gobernadores republicanos de Estados fronterizos envían a migrantes hacia ciudades demócratas para presionar sobre la crisis de migración. La afluencia de ingresos ha hecho colapsar el sistema de atención a indigentes en Nueva York”, destacó en sus redes.

Eunice Rendón dijo que la atención a los migrantes podría costarle a Nueva York hasta dos mil millones de dólares, mientras que la ciudad atraviesa déficits presupuestarios. “Chicago, Filadelfia y Washington atraviesan una problemática similar después de recibir los camiones enviados por Estados como Florida y Texas”, indicó.

En la zona de El Paso hay por lo menos 6 mil migrantes esperando pasar a Estados Unidos para buscar una mejor oportunidad de vida, sin embargo, las restricciones en el vecino del norte le impiden acceder de manera sencilla, mientras que a la frontera siguen llegando personas sin ningún tipo de control.

AM