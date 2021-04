Se cae ley de cannabis por cúmulo de peros

Ante las 38 objeciones que tuvo la minuta sobre la regulación de la marihuana, senadores de oposición se sumaron a la propuesta del coordinador de Morena, Ricardo Monreal para posponer su discusión hasta el próximo mes de septiembre para no aprobar una nueva ley “al vapor”.

“Es necesario que la Cámara de Senadores dé un plazo mayor de deliberación porque la ley, como nos la envió la Cámara de Diputados, desde mi punto de vista tiene inconsistencias, y lo mejor para todos es que sea una buena ley, no una que aprobemos al vapor y que después tengamos dificultades para la aplicación o para su interpretación”, subrayó Monreal Ávila.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) afirmó que es mejor dar más tiempo a las discusiones porque para él, “lo ideal sería darnos una pausa, un tiempo, y que podamos estar legislando en esta materia el próximo periodo ordinario de sesiones”.

“Entonces prefiero, de manera personal, estoy hablando como Coordinador de la mayoría, que nos demos una pausa, y que pudiéramos estar legislando sobre la materia el próximo Periodo de Sesiones. Es decir, cuando inicie el 1 de septiembre”, enfatizó Monreal Ávila.

Resaltó que en las comisiones tampoco hubo consenso para aprobar la minuta enviada por los diputados, documento que ha recibido al menos 38 puntos de inconformidad de los senadores, grupos promotores de la iniciativa y de los especialistas en el tema, de acuerdo al seguimiento de La Razón. El pasado 10 de marzo los diputados aprobaron el dictamen sobre la marihuana y lo enviaron al Senado.

“Las Comisiones dictaminadoras están prácticamente a la mitad de los votos en contra y a favor, y a mí en lo personal me interesa que sea una ley con mucho consenso”, subrayó el coordinador de Morena en el Senado.

Entre las principales discrepancias se encuentran las facultades otorgadas a la Comisión Nacional Contra las Adicciones (Conadic) para regular el mercado; la necesidad de tramitar permisos para consumo personal y no descriminalizar el consumo.

La reforma debió aprobarse en octubre de 2019, pero los legisladores solicitaron una prórroga que venció el 20 de abril de 2020, por lo que pidieron un nuevo plazo que concluirá en 22 días.

Gráfico

Monreal Ávila insistió en que hay muchas presiones sobre los legisladores, y dejó en claro que el Congreso no puede ser rehén de “intereses económicos, de cabilderos, de la industria tabacalera, de industrias farmacéuticas, de industriales y el Senado no puede legislar bajo presión. No puede ni debe”.

La vicecoordinadora del PRI en el Senado, Claudia Ruiz Massieu, también consideró que sería útil abrir tiempos para la discusión y corregir la minuta que envió la Cámara de Diputados.

“Si nos gustaría tener tiempo para trabajar con mayor profundidad lo que habíamos avanzado en el senado y que lamentablemente ya no están en esta reforma, nos convendría más a todos tener más tiempo para avanzar en una legislación que atienda una preocupación legítima del tema de la marihuana”, expuso la senadora del PRI

En tanto, Miguel Ángel Mancera, coordinador de los senadores del PRD aseguró que la Reforma no tendrá marcha atrás, pues es un ordenamiento de la SCJN por lo que pidió confianza en el trabajo de los legisladores.

“Queremos decirle a la comunidad que no hay marcha atrás, vamos hacia adelante con una legislación que no sea objeto de impugnaciones como ya se están pronunciando los colectivos”, resaltó Mancera Espinosa.

En caso de que el Senado de la República no someta el tema a votación antes del 30 de abril, día en el que está previsto llevar a cabo la última sesión del actual periodo de sesiones, el Congreso de la Unión deberá solicitar una tercera prórroga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Eduardo Ramírez, presidente del Senado aclaró que aún no hay consenso para solicitar un nuevo plazo a los ministros, porque “es un tema de análisis para los próximos días, que no puedo tomar solamente como un órgano de Gobierno en la Mesa Directiva; porque finalmente recae en el consenso y en el acuerdo político”.

“Podríamos apoyar algunos cambios en los que sí coincidimos, por ejemplo en la comisión de Salud, mediante un nuevo dictamen si existe consenso podríamos generar un acuerdo de voto particular, en este momento no hay claridad sobre el tema en que pudiera coincidir el grupo mayoritario”, dijo Ramírez Aguilar.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó de plazo al Congreso de la Unión hasta el 30 de abril para modificar cinco artículos de la Ley General de Salud que resultaron inconstitucionales para garantizar el derecho al libre desarrollo de la personalidad de las personas.