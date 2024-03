'Calderón se casó con Margarita porque la confundió con una bebida', dice diputada del PT a Zavala.

En medio de una votación para declarar a marzo como el mes de las mujeres, la diputada del Partido del Trabajo, Margarita García, arremetió contra la panista Margarita Zavala, a quien dijo que su esposo, el expresidente Felipe Calderón, se casó con ella porque la “confundió con una bebida”.

“Ya entiendo por qué Felipe Calderón se casó con mi colega Margarita, porque la confundió con la bebida”, dijo.

Lo anterior lo expresó desde su curul contra la exprimera dama luego de que ésta acusó al gobierno actual de haber sido “un desastre para las mujeres”, mientras que en los sexenios panistas se impulsó el desarrollo de programas para este sector de la población.

El comentario de García García fue acompañado por risas de sus compañeros legisladores como la petista Lilia Aguilar, quien minutos antes había subido a tribuna para señalar que es necesario y urgente erradicar las violencias contra las mujeres, pues dijo que hoy se enfrenta una en hasta niveles más “sutiles”.

"Ya entiendo por qué Felipe Calderón se casó con mi colega Margarita (Zavala), porque la confundió con la bebida", dijo la petista Margarita García desde la Legislatura de la Paridad.

Así la discusión en un dictamen para declarar marzo como el mes de las mujeres. pic.twitter.com/R4CoBYSR66 — Yulia Bonilla (@yul_bonilla) March 13, 2024

El vicecoordinador de la bancada panista, Elías Lixa, pidió a la Mesa Directiva intervenir “para atajar la manipulación que se hace”, pues refirió que la participación de la petista Margarita García fue inoportuna.

“Me parece una bajeza de un término mayúsculo el que se pretenda debatir, ahora, a las personas, debatir su historia y a su familia. Me parece que es una vulgaridad que no debe ser aceptada de ninguna manera por esta presidencia. Aquí venimos a debatir dictámenes, acciones de gobierno. No le tememos a nadie, pero no aceptamos la bajeza de recurrir al lodo para tapar la ineficiencia de los gobiernos”, exclamó.

