Xóchitl Gálvez asegura que no le dan miedo ni Joe Biden ni Donald Trump.

La candidata presidencial del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, aseguró que con independencia de quién sea electo como próximo presidente de Estados Unidos, Joe Biden o Donald Trump, no le dan miedo y no permitirá que le impongan una agenda que violente los derechos humanos.

Al participar en el Foro Frontera de Siglo XXI: Seguridad y Desarrollo, en Tijuana, Baja California, enfatizó que, de ganar la elección presidencial de 2 de junio, establecerá una relación directa y clara con quien quede al frente del vecino país del norte y también marcará una agenda de temas prioritarios para los mexicanos.

“México tiene que tener una negociación mucho más clara con Estados Unidos. A mí no me da miedo ni Trump ni Biden, se los digo sinceramente, a mí, el que me pongan, va a haber una relación franca, directa, clara, sus amenazas de aranceles, aquí tengo al mejor negociador del Tratado de Libre Comercio (señaló a Ildefonso Guajardo), lo que sí es que no vamos a aceptar que nos impongan una agenda que violente derechos humanos”, enfatizó.

Previo a su asistencia a este encuentro, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México aseveró que al rechazar el diagnóstico de los Acuerdos por la Paz de la Iglesia Católica y reconocer que la gente en México tiene miedo, Claudia Sheinbaum mejor deber “ser la candidata a Disneylandia-Presidenta”.

Xóchitl Gálvez reprochó que su contrincante de Morena, PT y PVEM considere que México es un mundo perfecto, pese a que “está en llamas”, como, dijo, sucede en Guerrero.

“Que Claudia Sheinbaum diga que México está mejor que nunca, que no haya aceptado el diagnóstico que le presentaron en los Acuerdos por la Paz con la Iglesia Católica me parece lamentable, que ella no comparte que la gente tenga miedo.

“Que salgan a preguntarle aquí a la gente a Tijuana, una de las ciudades más inseguras del mundo, salgan a preguntarle qué sienten en la noche y le van a decir que sienten miedo. Entonces no reconocen nada, ellos siguen pensando que viven en Disneylandia, Claudia debería ser la candidata a Disneylandia-Presidenta, porque pues a ese su mundo un México perfecto”, dijo.

Xóchitl Gálvez destacó la liberación del periodista Jaime Barrera, en Jalisco, pero consideró que este caso habla del riesgo que corren quienes ejercen esta profesión y son críticos del gobierno por su “inacción con la delincuencia organizada”.

Ante los medios, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México aprovechó para precisar que es falsa la afirmación de Claudia Sheinbaum respecto a que ella quiere privatizar Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Yo le digo a Claudia que yo no pretendo privatizar Pemex. Yo lo que he planteado es modernizar a Pemex para que deje de dañar la salud de los mexicanos, para que deje de perder dinero, 800 mil millones de pesos perdidos durante cinco años y casi dos billones de pesos por todo Pemex, es lo que ha quitado programas para el campo, el Fonden, los comedores comunitarios, los fondos municipales, el programa de escuelas de tiempo completo, las estancias infantiles”, declaró.

Xóchitl Gálvez también fue cuestionada sobre el caso de Mario Aburto, ya que hace casi 30 años asesinó a Luis Donaldo Colosio en Lomas Taurinas y la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) este día, respecto a lo que opinó: “La verdad, yo creo que el hombre ya pagó. De acuerdo a las leyes, pues él tiene que permanecer un tiempo determinado en prisión. Y si la ley establece que él debe de salir, pues me parece que se debe de respetar”.

La candidata presidencial de la oposición también demandó al presidente Andrés Manuel López Obrador que así como procedió en contra de ella, abra una investigación con la misma fuerza en contra del gobernador Samuel García para aclarar el tema de sus facturas con el gobierno de Nuevo León por 202.9 millones de pesos, que dio a conocer un periódico de circulación nacional.

JVR