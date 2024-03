Biden y Trump sellan nominación; es oficial el choque de presidentes

Una semana después del supermartes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el magnate opositor, Donald Trump, aseguraron sus nominaciones por la Casa Blanca al confirmar que sí habrá revancha electoral este 2024.

Tal como anticiparon sus respectivas campañas, pues era matemáticamente un hecho, les bastó la jornada de ayer para convertirse en vencedores cuando Georgia, Hawaii, Mississippi y Washington celebraron sus primarias. Ambos sellaron el proceso que veían como el escenario ideal para repetir el choque de 2020, mismo por el que el exlíder conservador enfrenta dos juicios penales por interferencia electoral, en alusión a la insurrección en el Capitolio y sus intentos de revertir el resultado que benefició al rival.

El primero en dar el campanazo fue el líder demócrata. Con resultados a medias en Georgia, primera entidad en cerrar las urnas, se transformó en candidato a la espera de la confirmación oficial en agosto cuando su fuerza política celebre su Convención Nacional.

Y destaca que ese estado fue clave durante su victoria hace más de tres años, pues ahí derrotó a Trump, pero el republicano acusó un supuesto fraude y presionó a funcionarios a hallar los votos necesarios para anular el resultado y conseguir su reelección, lo que no ocurrió.

En dicha región estaban en juego más de 200 delegados y Biden superó 95 por ciento de la preferencia en una contienda sin rivales al sumar otros 100 funcionarios y rebasar el umbral de dos mil 099 necesarios y asegurar el boleto en busca de la reelección, acto que celebró en redes sociales con el mensaje “vamos”.

Gráfico

Poco después siguió sumando apoyo con otro centenar de puestos en Missi-ssippi y Washington, según proyecciones de agencias, pues en Hawaii a diferencia de los republicanos su fuerza política celebró el caucus días antes.

Y así seguirá por otras semanas pues aún tiene pendientes primarias para reforzar su liderazgo, atraer a indecisos y convencer, pese a críticas por su edad, que es una opción viable, especialmente cuando su contraparte es un líder “peligroso”, como calificó a su predecesor en el discurso sobre el estado de la Unión.

Horas después, Trump también completó el trámite al alcanzar mil 228 delegados, aunque a diferencia de Biden sólo sumó poco más de un centenar al contar las tres entidades.

Sus resultados oscilaron entre 74 y 92 por ciento de preferencia, de acuerdo con información oficial, pero a falta de los resultados de Hawaii, pues por su huso horario hasta el cierre de esta edición no contaba ni con proyecciones, pero se estima también un amplio triunfo, pues en esta carrera republicana va en solitario tras el abandono de Nikki Haley.

No obstante, la exgobernadora, quien ya no participó, logró arrebatarle un número pequeño de delegados. El mejor resultado de ella fue en el estado de Washington, donde registró 21 por ciento del voto y dejó en evidencia que hay suburbios que no comulgan con el líder.

Y Donald Trump festejó al prometer “no les fallaremos” al asumir el honor de ser el abanderado conservador. En su cuenta de Truth Social recalcó que enfrentará a un líder “incompetente” que ha provocado la “invasión” en la frontera.

Con ello se confirma la carrera uno a uno, misma que prácticamente declararon desde el primer supermartes del año al arreciar la lucha directa al lanzarse varios ataques, principalmente en torno a temas prioritarios como la migración y la economía, pues ambos insisten en asegurar la frontera, uno mediante el refuerzo de la seguridad y el otro por una vía más dura al cerrar por completo y deportar a los “invasores” masivamente.

Escenario al que se suma la pelea por controles estrictos en los límites con México, pues horas antes del llamado a las urnas, la Suprema Corte de EU amplió la suspensión de la implementación de la polémica ley texana.

El juez Samuel Alito, de tendencia conservadora, dijo que será hasta el próximo 18 de marzo, previo a otra jornada electoral, cuando se decidirá el futuro de la norma con la que Greg Abbott criminaliza a quienes cruzan ilegalmente la frontera. Explicó que deben evaluar más evidencia para determinar si ésta interfiere o no con leyes federales como justificó el magistrado David Ezra semanas antes al bloquearla.

Por separado, el gobernador republicano minimizó la decisión y recalcó que hará lo que la Federación evita, pues presumió cómo su Guardia Nacional fortalece la barrera con alambre de púas en una publicación en la red social X.

Además del tema migratorio sigue la disputa por un supuesto doble rasero en torno a los líderes Biden y Trump, pues aliados del segundo citaron al fiscal especial, Robert Hur, para explicar la deliberación de no presentar cargos contra el mandatario, pese a que su antecesor sí los enfrenta por un caso similar.

Al acudir al Congreso, quien llegó al cargo en la gestión del magnate, recalcó que el estado mental del inquilino de la Casa Blanca fue clave en la materia, lo que recuerda que lo calificó de “anciano de mala memoria”.

Sin embargo, ante las preguntas de legisladores aclaró que el actual presidente no fue exonerado sino que se determinó que por su memoria no podría enfrentar un juicio y justificó los calificativos que usó, pues dicha evaluación era “necesaria y justa”. Añadió que en la entrevista de casi cinco horas el demócrata divagó en algunos puntos y no recordó la fecha en la que falleció su primogénito, Beau.

Asimismo, Hur precisó que según la investigación guardó esos documentos desde 2017, cuando aún era vicepresidente, pese a que sabía que no podía quedárselos, pero los aliados del mandatario salieron en su defensa al recordar que el rival fue acusado por retenerlos y esconderlos en su mansión en Mar-a-Lago.

Mientras que la Casa Blanca atajó los alegatos de la oposición al referir que el caso ya está cerrado, dando carpetazo a una posible imputación.