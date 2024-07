Se calienta debate: la aún titular de Segob defiende mayoría de la 4T

El Gobierno federal avivó ayer el debate sobre la conformación de la próxima legislatura, al hacer una defensa de la representación que, según sus propias estimaciones, tendrá la Cuarta Transformación en el Congreso de la Unión.

En conferencia mañanera del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, sostuvo que no hay sobrerrepresentación de Morena, PT y PVEM en la Cámara de Diputados, al no rebasar más de 300 curules por partido, conforme a lo que establece la Constitución, y afirmó que este argumento de la oposición es porque “no quieren que se obtenga la mayoría calificada” para realizar la reforma al Poder Judicial.

Además, el mandatario federal dirigió críticas en contra de sus adversarios políticos, al calificarlos como “marrulleros y deshonestos”, por su oposición a que Morena y sus partidos aliados tengan la mayoría calificada para avalar dicha enmienda, alegando una supuesta sobrerrepresentación, lo cual, dijo, “es de risa”.

Alcalde Luján explicó que Morena no excede los criterios constitucionales sobre la representación en el Congreso, establecidos en la reforma del 2008. Agregó que desde entonces se consideró el principio para combatir la sobrerrepresentación por partido político y no por coalición, como la oposición pretende que se haga ahora.

Adversarios son muy marrulleros, deshonestos, y todo por los intereses, los privilegios, porque no quieren que los jueces estén al servicio del pueblo; quieren que los jueces, llámense magistrados o ministros, estén al servicio de una minoría

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

Expuso que en 1996 se modificó el artículo 54 constitucional, donde se estableció la primera regla: “Ningún partido puede tener más de 300 diputados; y segunda, en ningún caso podrá contar con un número de diputados por ambos principios —mayoría y plurinominales— que exceda ocho por ciento a su votación nacional”.

En la reforma al 59-a se contempló que a las coaliciones les será asignado el número de senadores y diputados por el principio de representación proporcional que les correspondan, como si se tratara de un solo partido, lo cual se eliminó en el 2008, con el voto mayoritario del PRI, PAN y Nueva Alianza. A partir de ahí, abundó la funcionaria, la designación se hace por partidos y no por coaliciones.

“¿Por qué esta discusión? –preguntó–. Porque, como sabemos, la coalición Morena, PT y PVEM obtendría 373 diputadas y diputados, una mayoría calificada, y ésta te da la posibilidad de modificar la Constitución, no sólo las leyes. ¿Por qué esa discusión? No quieren que se siga este criterio.

“Ahora no quieren que se obtenga la mayoría calificada y se tenga la posibilidad de reformar la Constitución, y así llevar a cabo la reforma al Poder Judicial, y con ello que la gente pueda votar por jueces, magistrados y ministros. En el fondo, eso es lo que está sucediendo, ya no les gustó lo que está sucediendo”, declaró la titular de Segob.

En su exposición, presentó algunos datos desde que se aplicó dicha regla desde el año 2009, cuando se consideró la coalición PRI-PVEM y PT-Convergencia; para 2012, fue PRI-PVEM-PANAL, así como PRD-PT-MC; y en 2015 fue PRI-PVEM, y PRD-PT.

Ellos rechazan nuestra reforma, le estábamos dando un, no regalo, sino algo que era benéfico para todos, según nosotros, y votan en contra (…) Esto que hablan de que no son los partidos, sino las coaliciones

Luisa María Alcalde, Secretaria de Gobernación

Para el 2018, cuando López Obrador obtuvo la Presidencia, también los criterios se aplicaron por partido político a las coaliciones PRI-PVEM-PANAL, Morena-PES-PT y PAN-PRD-MC, aseguró.

El Presidente opinó, por su parte, que “es de risa lo de la sobrerrepresentación”, ya que cuando presentó el plan A para la reforma constitucional en materia electoral, se había quitado lo de partido y se puso coalición, lo que ahora, explicó, alega la oposición.

“Ellos rechazan nuestra reforma, le estábamos dando un, no regalo, sino algo que era benéfico para todos, según nosotros, y votan en contra (…) Esto que hablan de que no son los partidos, sino las coaliciones, en el plan A iba, y como están como el finado Héctor Suárez: ‘no hay, no hay, no hay’, la dejaron pasar”, afirmó.

Dijo que sus adversarios “son muy marrulleros, deshonestos, y todo por los intereses, los privilegios, porque no quieren que los jueces estén al servicio del pueblo; quieren que los jueces, llámense magistrados o ministros, estén al servicio de una minoría, tanto de la delincuencia organizada como de cuello blanco”.

PAN acusa presiones del Gobierno al INE

El PAN denunció que el Gobierno federal presiona al árbitro electoral con el fin de “inducir indebidamente una sobrerrepresentación legislativa”, y consideró una “burla” al voto popular que quieran que se les asigne el 75 por ciento de los espacios en la Cámara de Diputados, cuando la coalición de Morena logró el 54 por ciento de los votos de las y los mexicanos.

El dirigente nacional panista, Marko Cortés, rechazó la supuesta sobrerrepresentación que intenta Morena en el Congreso de la Unión, y advirtió que el Instituto Nacional Electoral (INE) es la única autoridad facultada para determinar la asignación de legisladores.

“Esta pretensión atenta contra los principios democráticos y la equidad en la representación política. Consideramos que la sobrerrepresentación legislativa vulnera el principio fundamental de proporcionalidad en la asignación de espacios, al otorgar un número excesivo de representantes a ciertos partidos políticos, en detrimento de otros”, manifestó.

Resaltó que la coalición oficialista logró el 54 por ciento de los votos en la jornada del 2 de junio, y dijo que es “absolutamente inconstitucional” y una “burla” al voto popular que busquen la asignación del 75 por ciento de los espacios en San Lázaro.

Dijo que Morena hizo trampa, al mandar candidatos por otros partidos, cuando existe un acuerdo de afiliación efectiva en el que el INE debe acomodar los diputados en el partido que corresponde.

“La interpretación del Gobierno va en contra de los principios de igualdad y justicia electoral, al favorecer a ciertos partidos políticos en perjuicio de otros, sin respetar el voto popular”, asentó.

Consideró que la Constitución debe ser interpretada en su conjunto y conforme al momento histórico que vive el país, pues el espíritu de la integración de la representación proporcional fue otorgar a las minorías representatividad en el Congreso; “jamás ha sido el otorgar una mayor representación artificial al oficialismo”, dijo.

El panista hizo un llamado al Presidente Andrés Manuel López Obrador a dejar de “presionar mediática y políticamente”, con el fin de “inducir indebidamente una sobrerrepresentación legislativa”.

Al respecto, la senadora panista Kenia López Rabadán aseguró que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) deberá realizar un “análisis constitucional” sobre la supuesta sobrerrepresentación que busca Morena.

Sostuvo que el tribunal debe equiparar las coaliciones con los partidos políticos que las integran, ya que sus intereses e integrantes son los mismos; además, argumentó que el tribunal está obligado a realizar un análisis constitucional para evitar que se “roben” más de 80 diputaciones.

Recordó que hace seis años se equipararon las coaliciones con partidos, lo que consideró un “error”, pues dijo, la sobrerrepresentación debe tener un tope; y consideró que el TEPJF debe tener en cuenta que el sentido del voto es el mismo en el caso de un partido o coalición.

Criticó que la Secretaría de Gobernación haya defendido en la mañanera del Presidente la obtención de la mayoría calificada en el Congreso por parte de Morena y sus aliados. Indicó que la “hiper mayoría ficticia” que busca Morena le hará daño al país, ya que busca eliminar a las minorías.

Urge Coparmex a apegarse a principios de legalidad

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) se pronunció en contra de la sobrerrepresentación en el Congreso de la Unión, e hizo un llamado a las autoridades electorales a apegarse a los principios constitucionales de transparencia y legalidad en la asignación de asientos en el legislativo.

José Medina Mora aseguró que el organismo que preside defiende con firmeza la democracia, la verdadera representación proporcional, la real división y equilibrio de poderes, así como la máxima de: “un ciudadano, un voto”.

Señaló que la legitimidad del sistema electoral depende del respeto y cumplimiento de los principios constitucionales y de los principios legales.

“En este momento el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tienen la responsabilidad histórica de garantizar una representación justa y proporcional en el Congreso de la Unión, evitando la sobrerrepresentación excesiva, y reflejando fielmente la voluntad del electorado”, destacó en conferencia.

Indicó que, en el contexto donde una coalición ganó la elección con 54 por ciento de los votos, se pretende asignar un 75 por ciento de los curules, y con ello disponer de un control del Congreso, las autoridades electorales deben evitar prácticas que distorsionen la verdadera representación política.

Por su parte, Marcos del Rosario, presidente del Comité Jurídico de Coparmex, comentó que es necesario transitar a una democracia deliberativa, pues aseguró que “pareciera que todo está puesto para que exista una democracia mayoritaria”.

Es una fórmula que ya se aplicaba, afirma Monreal

La sobrerrepresentación en el Congreso es una fórmula que ya se ha aplicado en otros procesos electorales, aseguró Ricardo Monreal, y apuntó que esto está señalado por la ley; mientras que Ana Lilia Rivera, presidenta de la Mesa Directiva del Senado, reafirmó su confianza en las autoridades electorales, que harán la calificación de la elección para aplicar los criterios establecidos.

El presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Ricardo Monreal, recordó que la sobrerrepresentación “ya se ha aplicado una fórmula similar en anteriores procesos electorales, además de que tal fórmula está señalada en la Constitución, por lo que no hay sobrerrepresentación ni abuso”.

“La población es la que decide, el pueblo es el que decide; la gente que fue a sufragar libremente a las urnas el 2 de junio nos concedió el poder reformador, la mayoría calificada. No se puede negociar eso, ni, tampoco bajo presión, olvidarse de la aplicación de la Constitución y la ley. Ha sido así en los últimos seis procesos electorales”, señaló.

Por su parte, Ana Lilia Rivera, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, señaló que el proceso de asignación de legisladores plurinominales en el Congreso deberá realizarse aplicando “estrictamente la ley”.

Para ella “la ley es muy clara y los resultados electorales también”, y reafirmó su confianza en las autoridades electorales, que harán la calificación de la elección para aplicar los criterios establecidos.

La morenista explicó que en este momento lo prioritario es que, “más allá de las especulaciones en torno a una sobrerrepresentación, las mayorías se definan al seno de la ley”. Consideró que la mayoría obtenida por Morena en las elecciones deberá reflejarse en el Congreso y aclaró que “no se trata de una venganza, sino de que se respete la voluntad del pueblo”.