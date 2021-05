Cámara de Diputados rechaza desafuero del senador Cruz Pérez Cuellar

Con 240 votos a favor, 141 en contra y 11 abstenciones, la Cámara de Diputados rechazó la petición de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua para desaforar al senador de Morena, Cruz Pérez Cuellar, quien tiene acusaciones por presuntamente recibir dinero del exgobernador de Chihuahua, César Duarte.

Diez minutos antes de las 02:00 horas de este sábado, los legisladores consideraron como no procedente la solicitud de la autoridad estatal, toda vez que no se entregaron suficientes pruebas de parte de la Fiscalía.

La solicitud fue emprendida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua, por su probable responsabilidad en los posibles hechos constitutivos de delitos de Encubrimiento por Receptación, previsto en el artículo 239, párrafo 1°del Código Penal del Estado de Chihuahua y Promoción de Conductas Ilícitas, previsto en el artículo 274 del Código Penal del Estado de Chihuahua, en grado consumado, a título de autor.

Diputados defienden a Cruz Pérez Cuellar

El diputado y presidente de la Sección Instructora, Pablo Gómez aseguró que en la misma Sección se llegó a la conclusión de que existe una notoria insuficiencia probatoria en la pretensión que promovió la Fiscalía General del Estado, “es decir su acusación no se sustenta en datos o elementos de prueba aptos, suficientes y exhaustivos para acreditar la materialidad de los elementos del delito referido”, explicó en su intervención en el pleno.

Además dijo que aunque no compete la Sección Instructora hacer el cómputo para determinar si el delito ha prescrito o no, de todas maneras, “pues no podemos dejar de opinar o considerar que sí, que en efecto el delito prescribió”, señaló.

Claudia Pastor del PRI, dijo que no le pueden quitar el fuero a nadie si no hay pruebas suficientes “y aquí no hay pruebas suficientes para quitarle el fuero al funcionario”, aseveró.

La también la diputada del tricolor, Mariana Rodríguez Mier y Terán, comentó que “no importa de quién se trate, lo relevante es que esa persona acusada haya tenido acceso a todas las garantías procesales y que la justicia se haya aplicado sin distingos, sin tratos diferenciados y sin discriminaciones”, dijo.

Sin embargo, la diputada del PAN, Patricia Terrazas Baca, señaló que el resolutivo de la Sección Instructora es un resolutivo de contracciones manipuladas para justificar una supuesta prescripción de delitos, no tiene facultades “y lo dijo ahorita en tribuna, empleo vidente estas manipulaciones es de aseveración de la Sección Instructora, en donde primero mencionan que no le compete determinar delitos que se acusan al inculpado, han prescrito o no”, detalló.