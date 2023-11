“Voy a hacer campaña en Veracruz sin ningún miedo, no les debo nada”

Después de que el año pasado estuvo preso en el penal de Pacho Viejo, lo que generó una movilización de políticos de oposición para lograr su libertad, que finalmente obtuvo, José Manuel del Río Virgen aseguró que está listo y sin miedo para buscar la gubernatura de Veracruz.

En entrevista con La Razón, acusó que si lo encarcelaron se debió a que el objetivo era descarrilar el proyecto político que el senador Dante Delgado encabeza en Movimiento Ciudadano.

Sin embargo, el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado puntualizó que el líder nacional emecista no se deja amenazar por nadie y aseguró que no tiene temor de hacer campaña ni de que lo maten, aunque reconoció que tiene que conciliar la decisión con su familia, ya que después de que salió de prisión se han registrado otros actos en su contra.

Desde la perspectiva del también secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, Movimiento Ciudadano no será un partido que le arrebate votos a la oposición del PAN, PRI y PRD en el estado, porque señaló que no les pueden quitar lo que no tienen.

¿Cuál es el pulso que tienen de la elección en Veracruz?, porque por las condiciones y antecedentes, pinta para ser un coctel explosivo. La elección en Veracruz va a estar manchada porque de inicio ya la salpicaron de lodo (…). Van a tener muchos problemas entre ellos porque están peleando las posiciones y por lo menos hay siete empleados del gobernador que quieren llegar a la Cámara de Diputados, al Senado ya no pueden llegar, ya les ganó Manuel Huerta, pero Manuel Huerta, aunque ganó y perdió, la realidad es que ganó bien, porque lo que están buscando es darle un capelo protector, toda vez que tiene varias denuncias, una de ellas grave en la Fiscalía General del Estado de Veracruz y con la que lo amenazaban.

¿Va a ser una elección basada en amenazas? Ya están las amenazas. La primera amenaza que mandaron muy dura fue mi encarcelamiento, ‘que no participe Del Río y lo vamos a tener en la cárcel’, pero ellos nunca calcularon que tres instituciones filopartidistas y el juez de distrito y el Tribunal Colegiado de distrito me iban a dar mi absoluta libertad, porque lo que habían hecho era meter a un inocente a la cárcel, como lo dijo la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

¿Podrían repetir la estrategia que le aplicaron ahora en el proceso electoral? Lo que más me preocupa a mí ya no es que nos metan a la cárcel. Hace apenas un mes y medio mataron a un exalcalde de Movimiento Ciudadano, en mi distrito, donde yo he sido diputado federal, y lo hacen para meter miedo, porque este señor estaba retirado de la política, el ingeniero Wilman Monje, ellos no quieren dejar ir el poder, porque si ellos dejan ir el poder tienen mucho temor, porque como dice el viejo dicho: “El león cree que todos son de su condición”, creen que el que gane de la oposición los va a meter a la cárcel. Si algo le tendría yo que reclamar al señor Dante Delgado es que le ayudó tanto al licenciado López Obrador, pero si algo le tengo que reconocer a Dante Delgado es su dignidad para alejarse de un proyecto que no era el que se ofreció en campaña, y eso se lo reconozco al senador Dante Delgado, porque es un gran líder nacional, que ha sido congruente y se ha enfrentado al poder y lo han amenazado.

Yo me veo haciendo campaña con Movimiento Ciudadano, con cargo, sin cargo o a pesar de los cargos. Nadie me invitó a Nuevo León, a Monterrey, al destape de Samuel, y yo fui, porque es mi casa, porque yo la construí”

¿Cómo están construyendo la postulación de Movimiento Ciudadano para Veracruz? Para Veracruz se tomó la decisión de buscar adentro a los posibles candidatos, pero también la determinación de la Coordinadora Ciudadana Nacional y del Consejo Nacional fue que dejáramos abierto el espacio para poder encontrar a un candidato o candidata de la sociedad civil que nos pueda representar. En el caso de los que somos de adentro no ambicionamos pelear una posición por pelearla. No hay mayor orgullo para un veracruzano en política que ser candidato de su partido a la gubernatura, pero a mí no se me va la vida, es más, ni siquiera he hablado con mi familia sobre el tema de que si puedo o no puedo ser candidato, porque ese también es un tema familiar que se tiene que decidir, y en mi caso porque me tuvieron en la cárcel ilegalmente seis meses, no es tan fácil.

¿Pese a todo sí se ve haciendo campaña, no le tiene miedo a realizar esas actividades? Yo me veo haciendo campaña con Movimiento Ciudadano, con cargo, sin cargo o a pesar de los cargos. Nadie me invitó a Nuevo León, a Monterrey, al destape de Samuel, y yo fui, porque es mi casa, porque yo la construí, porque fui el fundador que más asambleas hizo para que fuera partido, entonces no necesito que alguien me mande invitación para ir a un festejo o hacer un trabajo por Movimiento Ciudadano. Yo voy a hacer campaña en mi estado para Samuel García, sin ningún miedo, ellos pueden hacer lo que quieran, los adversarios, pero saben que no les tengo miedo, porque no les debo nada, en cambio ellos sí, muchos de ellos están bajo sospecha. Les dije cuando salí de la cárcel que había más inocentes en la cárcel que en el Gobierno.

¿Morena es un partido que puede ser vencido en el estado?, ¿se le puede vencer a pesar de la fuerza presidencial? El Presidente no va a ir en la boleta y la verdad que el Presidente en el 2018 tenía un gran arrastre, si hubiera puesto un perro, un perro habría ganado, pero esta vez no va en la boleta y los negativos que traen los candidatos de Morena son muchos, muchísimos.

¿Movimiento Ciudadano no va a ser una fuerza que arrebate votos a la oposición en el estado? No, soy cuidadoso con las palabras. No, por una razón, el PRI ya tuvo 80 años de Gobierno en Veracruz, finalmente los veracruzanos le dijeron muchas gracias; el PAN tuvo un periodo muy corto de dos años y no les satisfizo a los veracruzanos, y el PRD nunca pudo cuajar para Veracruz. Por qué tendríamos que quitarles votos a ellos, votos que no tienen.

¿Veracruz puede ser el siguiente estado bastión de Movimiento Ciudadano, como Nuevo León o Jalisco? Si se construye, puede ser. Por ejemplo, si Dante quisiera ser candidato a gobernador, Dante gana la gubernatura en el 2024, sin lugar a dudas, pero Dante me ha dicho que quiere construir la oposición de Movimiento Ciudadano frente a un Gobierno que lo ha agraviado, mi encarcelamiento era una forma de descarrilar el proyecto de Movimiento Ciudadano, eso era lo que buscaban realmente.

¿Entonces se mantiene como el perfil más fuerte? Si yo puedo convencer a mi familia, porque ése es el gran tema que traigo ahorita, que mi familia piensa como usted me dijo: ¿No tiene miedo de que le vayan a echar un camión o le vaya a pasar algo? Mi familia tiene mucho miedo. Pasó un detalle, hace un mes fuimos un amigo mío y yo a Veracruz y mi esposa tomó mi camioneta y se fue de la casa que tenemos al Puerto de Veracruz, que son 97 kilómetros, pudo regresar a la casa a las 8:00 de la noche, cuando llegó y la vi toda pálida le pregunté qué pasa y me dijo: “Es que me paró la policía seis veces”.

Otra vez, recién había salido el año pasado y fueron a la casa de ustedes en Papantla y en la madrugada la incendiaron y mi esposa tuvo que salir corriendo con mi hija, afortunadamente no les pasó nada. Ésas son las cosas por las que a ella le cuesta mucho trabajo tomar una decisión, pero yo no tengo ningún temor, no les he hecho nada, nada, yo soy víctima de ellos, de acuerdo con la CEAV.

¿Tendría que reforzar su seguridad en caso de que se postulara? De qué sirve traer seguridad, acuérdese que a Colosio lo mataron con más de 80 guaruras, de qué sirve. No, yo creo que si ellos se atreven a hacerme algo, si ya la sociedad cuando me metieron a la cárcel se manifestó en las calles, marchaba en Veracruz, aquí, en muchas partes, si ellos se atreven a tocarme o matarme, van a pagar las consecuencias, porque todo mundo sabe que yo no tengo enemigos, yo les gusté de enemigo por mi cercanía con el senador Dante Delgado, querían descarrilar el proyecto de Dante.