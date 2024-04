Cancelación de registros a mexicanos en el extranjero, para evitar 'actos catastróficos': Arturo Castillo

La cancelación de 39 mil 724 registros de la lista nominal no va en contra de los ciudadanos sino para evitar un “acto catastrófico” como la suplantación de identidad, aseguró el presidente de la Comisión Temporal de Voto de Mexicanos Residentes en el Extranjero del INE, Arturo Castillo.

“Lo que estamos pensando es ‘¿qué pasa, por ejemplo, si alguien tenía una copia de tu credencial de elector y sin tu conocimiento le sacó la foto, la subió a la plataforma, copió la firma y te subió a la lista nominal de electores en el extranjero sin que tú lo hubieras aprobado?’ Tú, el 2 de junio, ibas a llegar muy contento a tu casilla en México a votar y te iban a decir que no puedes porque te registraste para votar desde el extranjero”, explicó.

En entrevista, habló también del video de mexicanos residentes en Europa que acusan que el INE les quitó la posibilidad de votar. Pidió tranquilidad, luego de garantizar que quienes hicieron su registro serán inscritos en la lista nominal del voto desde el extranjero.

“El hecho de que los ciudadanos se estén organizando para reclamar su derecho al voto, me parece una muestra de civilidad y de compromiso político importantísima, qué bueno que está sucediendo. Dos, no les estamos quitando su derecho al voto (…) Nosotros no estamos partiendo de suspicacias, estamos partiendo del análisis documental detallado de cada una de las solicitudes”, afirmó.

El consejero dijo que el INE trabaja a todo vapor para verificar las más de 39 mil solicitudes ya recibidas de mexicanos en el exterior. Reconoció que la improcedencia de su registro se pudo deber a una cuestión menor.

Durante la sesión extraordinaria del Consejo General del INE, Arturo Castillo presentó el informe sobre lo ocurrido con la problemática de los registros de mexicanos en el extranjero.

Explicó que de los 39 mil 724 casos, 18 mil 203 reportaron inconsistencias en las firmas; 861 en comprobantes de domicilio; 12 mil 574 solicitudes que no cumplieron con los requisitos y 8086 con registros con combinación de todas las inconsistencias.

Precisó que tienen hasta mayo para corregir estos inconvenientes en su registro en la lista nominal, pero “no significa que no puedan votar, estas personas sí van a poder votar. De aquí hasta el 5 de mayo nos pueden solicitar la aclaración, adjuntando folio de registro”, añadió.

Castillo Loza dio a conocer que hasta ahora han presentado 12 mil solicitudes de aclaración, mismas que se van a revisar de manera personalizada.

JVR