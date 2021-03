Zacatecas suspende inoculación sin aviso y deja a abuelitos sin vacunar

Las escenas de extensas filas, protestas en demanda de dosis y desorganización que se han repetido en varios municipios del país, donde está en marcha la inoculación de adultos mayores contra el Covid-19, no se registraron en Zacatecas; sin embargo, la razón no responde a la buena logística sino a que, según las autoridades estatales, “hubo baja afluencia” el sábado 20 de marzo, por lo que la jornada de este domingo 21 fue cancelada.

“La vacunación de adultos mayores de 60 años en Zacatecas y Guadalupe quedará suspendida, no se instalará módulo, derivado de la baja afluencia registrada el día de hoy (sábado). En breve se informará qué municipios siguen en la primera dosis”, detalló el gobierno estatal la noche de ayer en un mensaje en redes sociales, que no pudo ser visto por varias personas que terminaron acudiendo para encontrarse con que no recibirían la dosis.

La decisión de las autoridades causó molestia entre la población. Para Irving, un joven zacatecano que externó su desaprobación por la medida, retirar el módulo ubicado en la Feria Nacional de Zacatecas (Fenaza) en su último día de vacunación fue “irresponsable” porque es dejar a muchos adultos mayores sin vacuna.

“Muchos abuelitos van acompañados de familiares, qué pasaría si la familia sólo tiene oportunidad de acompañar al mayor el domingo. Luego, informan en Twitter a última hora, dime, ¿qué viejito va a enterarse de sus anuncios?”, reprochó.

Anuncio fallido La cancelación fue notificada en Twitter, la noche del sábado 20 de marzo, por lo que pocos se enteraron. Capturas de Pantalla

“Fue triste para la gente que estuvo formada y no hubo anuncio presencial de las autoridades, muchos no tienen acceso a Internet”, expresó Gilda Rodales, una ciudadana que tiene dos conocidos que se quedaron sin la dosis debido a que no supieron del anuncio.

El sábado 20 de marzo, las autoridades estatales informaron que se instalaría un módulo para aplicar vacunas a la población de adultos mayores de Guadalupe y Zacatecas que no alcanzaron a acudir antes. El periodo extra que fue anunciado como “última oportunidad” en las redes sociales del gobierno duraría hasta el domingo 21 de marzo.

Karla Valdez, hija de dos zacatecanos de la tercera edad, explicó a La Razón que si bien logró llevar a su padre por la dosis hace unas semanas, su madre no corrió la misma suerte, pues no pudo vacunarse ese día, ya que le habían aplicado la vacuna contra la influenza.

“Sólo a mi papá se la pusieron. Hoy (domingo) iba a llevar a mi mamá, fuimos mis hijos y yo a ver si la estaban aplicando, había poca gente y dijeron que no”, comentó Karla, a quien le informaron que “probablemente” este lunes se apliquen más vacunas en ese módulo; pero al cierre de esta edición no hay ninguna información oficial que lo confirme.

“Me dijeron que mañana estarían allí, sino pues la voy a llevar a Vetagrande o Calera el día de mañana”, municipios donde continuará la jornada antiCovid.

La suspensión de la jornada de ayer también causó molestia entre usuarios de redes sociales. “Hay personas que ya estaban preparándose para mañana porque apenas se enteraron. Ya que la información no fue en tiempo y forma, y ahora salen con que siempre no.

“Tengan en cuenta que son adultos mayores que no tienen la facilidad de acceder a todo tipo de medios de información”, escribió una usuaria identificada como Martha Pérez.

“No es que haya baja o alta afluencia en los módulos, es simplemente que su logística ha de estar muy mal organizada, si tienen el padrón del Inegi deben saber cuántos faltan”, externó Ramiro M, luego del anuncio de las autoridades.

Ayer, el gobierno del estado confirmó la aplicación de 32 mil 20 dosis de vacunas del laboratorio Pfizer-BioNTech a adultos mayores residentes en los municipios de Zacatecas y Guadalupe, según la versión oficial, el 100 por ciento; sin embargo, las quejas que inundaron redes sociales y los testimonios de que quienes acudieron y no recibieron su dosis dan cuenta de que al final hubo un grupo que no fue considerado en este conteo.