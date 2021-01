“Cancelé viajar, cambiar de aerolínea costaría el triple”

Aline Montoya, de 38 años de edad, es una mexicana que vive en Toronto, Canadá. Llevaba un año ahorrando para viajar a la Ciudad de México y ya tenía programado su vuelo para marzo; sin embargo, tuvo que cancelarlo por las nuevas medidas que impuso el gobierno de Justin Trudeau, que obligan a los viajeros a confinarse al menos tres días en un hotel y pagarlo con sus propios recursos.

A pesar de que las aerolíneas canadienses cancelaron sus vuelos, Aeroméxico sigue operando, sin embargo, la connacional decidió abandonar su idea de venir a celebrar su cumpleaños el 15 de marzo, porque gastaría más de 100 mil pesos, mientras que antes de la pandemia el paseo le costaba cerca de 40 mil.

La paisana, quien se dedica al Costumer Services, reconoció que la decisión del país canadiense la pone triste: “me siento muy mal porque muchos mexicanos aquí estamos haciendo las cosas bien y creo que no es justo que no podamos ir a ver a nuestras familias, yo tengo la fortuna de que mi familia está bien, pero ¿qué hay de los mexicanos que tengan la urgencia de ir a México por un familiar de que esté enfermo? Por la otra parte, veo que este virus no es justo con nadie, prefiero tomarlo así”.

Otro caso es el de Ramón García, originario de la Ciudad de México, y quien llegó a Canadá desde hace 16 años para trabajar en el sector del reclutamiento y desarrollo profesional. Su plan era viajar en febrero a la capital mexicana para ver a su madre, pero ahora no podrá porque no encuentra vuelos en Aeroméxico, y el resto de las aerolíneas ya cancelaron.

“Limitar la movilidad de las personas significa un deterioro de su calidad de vida en los aspectos familiares, emocionales, en desempeño del trabajo. Adiós a un viaje que queríamos hacer para ver a nuestras familias, porque estamos preocupados por nuestras familias, no se trata de irse a pasear puesto que sabemos que todo está cerrado allá, pero queremos estar cerca, dando algún apoyo, es una medida que nos afecta a todos los que vivimos aquí”, lamentó.