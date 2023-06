Con canción de Spotify 'Claudia, la mexicana', Sheinbaum desmiente que nació en Bulgaria

Claudia Sheinbaum Pardo, la única aspirante mujer a la Presidencia de la República por parte de Morena, desmintió que haya nacido en Bulgaria, esto luego de que en redes sociales se divulgó que presuntamente nació en otro país y fue registrada en México.

En un video difundido en sus redes sociales en el que va en su carro hacia su casa en la alcaldía Tlalpan luego de una gira por el estado de Morelos, Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que "es más mexicana que el mole".

Y para ello, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México decidió hacer publica su acta de nacimiento, la cual indica que nació el 26 de junio de 1962 en la Ciudad de México.

Claudia Sheinbaum Pardo aclara sobre su nacionalidad y publica su acta de nacimiento. Foto: Especial

E inclusive compartió una canción que se encontró en la plataforma de música Spotify titulada "Claudia, la mexicana", en la que se habla sobre sus raíces.

"Claudia, la mera, mera que viene con la mejor opción. Porque Claudia la mexicana va a dar todo por México. Científica, académica es lo que necesitas y si no estas muy seguro tranqui, que esto se repite...", dice el fragmento que compartió Sheinbaum Pardo.

Les comparto esta canción que me encontré en Spotify “Claudia, la Mexicana” para quien tenga duda… ¡soy pura mexicana!



¡Buena noche!



👉https://t.co/rKD1aDI6Dg pic.twitter.com/0Oeqxi4a3M — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 28, 2023

Cabe señalar que aunque los padres de la aspirante presidencial son de mexicanos, sus abuelos tanto paternos como maternos son de origen extranjero, ya que migraron de Lituania y Bulgaria.

¿Por qué los extranjeros no pueden ser presidentes de México?

Ahora bien, si después de leer los rumores sobre que Claudia Sheinbaum no es mexicana, te habrás preguntado si con esto ya no puede participar para ser presidenta de México . Pues si este fuera su caso, no podría hacerlo ya que está establecido en la Constitución.

En el artículo 82 se establecen los requisitos para que una persona pueda ocupar la Presidencia de México, que son:

Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, hijo de padre o madre mexicanos y haber residido en el país al menos durante veinte años.

Tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección;

Haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la elección. La ausencia del país hasta por treinta días, no interrumpe la residencia.

No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto.

No estar en servicio activo, en caso de pertenecer al Ejército, seis meses antes del día de la elección.

No ser Secretario o subsecretario de Estado, Fiscal General de la República, ni titular del poder ejecutivo de alguna entidad federativa, a menos de que se separe de su puesto seis meses antes del día de la elección.

No estar comprendido en alguna de las causas de incapacidad establecidas en el artículo 83.

