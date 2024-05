Candidatos a la presidencia cierran con todo

Sheinbaum se compromete a gobernar sin distinciones partidistas y “en armonía”

Ante un Zócalo y sus alrededores abarrotado, la candidata presidencial de de la coalición Sigamos Haciendo Historia (SHH), Claudia Sheinbaum Pardo, cerró su campaña por la búsqueda del máximo cargo en el país y, además de refrendar sus compromisos con simpatizantes, dijo a quienes no coinciden con su proyecto que, de ganar, gobernará sin distinciones, “en paz y armonía”.

“Aunque la mayoría del pueblo respalda nuestro proyecto, nuestro deber es y será siempre velar por cada una y cada uno de los mexicanos, sin distingos. Por lo mismo, estoy segura que, aunque muchas mexicanas y mexicanos no coinciden plenamente con nuestro proyecto o tienen preferencias por otras fuerzas políticas, todas y todos los mexicanos habremos siempre de caminar en paz y en armonía, sin discriminación”, expresó.

Aunque no se informó una cifra oficial de asistentes, desde temprano miles de personas provenientes de varios estados llegaron al Centro Histórico de la Ciudad de México para acompañar a la abanderada de la coalición Morena, PT y PVEM, en su último día de campaña en el Zócalo.

Claudia Sheinbaum fue arropada por los candidatos de la 4T. Foto: Eduardo Cabrera, La Razón

Tambora, mariachi, banda, zanqueros y hasta enormes figuras de cartón de la exmandataria capitalina desfilaron por avenida Juárez, Madero, 5 de Mayo, 16 de Septiembre y las demás calles.

Sobre un templete al frente de Palacio Nacional, desde el que algunas ventanas fueron abiertas para escucharla, dedicó unas palabras al Presidente Andrés Manuel López Obrador:

“Desde aquí te decimos, querido Presidente: ¡Es un honor estar con Obrador!”, grito que fue coreado por la multitud que se concentró en la plancha del Zócalo y los alrededores.

A su espalda la arroparon las y los candidatos a las ocho gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, así como otros aspirantes a senadurías, diputaciones entre los que se encontraron quienes contendieron con ella por la candidatura guinda a la Presidencia: Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco.

Simpatizantes abarrotaron el Zócalo capitalino, la tarde de ayer. Foto: Eduardo Cabrera, La Razón

Luego de resaltar al actual Gobierno y asegurar que su proyecto le dará continuidad, se comprometió a entregar “lo mejor” de ella por la dignidad del país y guardar el legado del mandatario.

Los veinte compromisos que engloban el eje de sus propuestas de campaña, y que expuso una vez más, fueron aplaudidos por los simpatizantes.

Afirmó que su proyecto no desconoce al sistema de libre comercio, sólo que ahora se considera que, a diferencia del pasado, el papel del Estado debe tener un papel fundamental, por lo que “se trata de promover la inversión privada sin corrupción, y al mismo tiempo, empleo, salarios justos y que garanticemos los derechos constitucionales del pueblo de México a una vida digna”.

Al resaltar que, de obtener el triunfo el domingo, se convertirá en la primera mujer en llegar al cargo, dijo que esto no lo hará sola, sino con todas las mujeres. “Este 2 de junio vamos a hacer historia. Seguirá avanzando la transformación y también, porque por primera vez en 200 años de la República, llegaremos las mujeres a la más alta distinción que pueda darnos nuestro pueblo: la Presidencia de México”, expresó.

Los seguidores llevaron figuras de Sheinbaum, AMLO y Delfina Gómez. Foto: Eduardo Cabrera, La Razón

“Y lo digo en plural, porque como lo hemos dicho: no llego sola, llegamos todas, con nuestras abuelas, con nuestras madres, con nuestras hijas y con nuestras nietas”, manifestó.

Al final, resaltó que, si se convierte en presidenta, su obligación será llevar a México por el camino de la paz, la democracia y las libertades. Además, adelantó que, si los resultados la favorecen, el festejo lo realizará en el mismo Zócalo.

El evento se desarrolló en calma, al lado del plantón que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantuvo, aun cuando prometió a la Secretaría de Gobernación retirarlo y pese al conato de confrontación sobre Pino Suárez, debido a que algunas personas pretendieron ingresar al Zócalo por esa zona, que estuvo bloqueada por el magisterio disidente.

Xóchitl pide en cierre de campaña seguridad, apoyos y unir a México

Entre sus mensajes de cierre de campaña, Xóchitl Gálvez aseguró que a Morena se va toda “la basura” de los partidos políticos. “Yo entiendo a los de Morena que son de a de veras, porque allá se están llevando lo peor del PRI y PAN, están recogiendo la basura de los partidos, pues acá están los verdaderos priistas”, dijo ante sus simpatizantes en Los Reyes La Paz, Estado de México.

Agregó que en la oposición lo que se valora es la congruencia y, por ello, “ya sacaron el cobre” las personas que decidieron dejar al PRI y al PAN, para refugiarse en Morena.

Se refirió a Eruviel Ávila, exgobernador del Estado de México, de quien afirmó que se fue del PRI para que no lo metan a la cárcel, ya que en su administración hubo corrupción; sin embargo, advirtió que en su momento deberá rendir cuentas.

Xóchitl Gálvez, ayer en Nuevo León. Foto: Reuters

Más tarde, se lanzó en contra de los gobiernos de Movimiento Ciudadano (MC), al señalar que prefieren likes que gobernar y dar resultados.

Durante un acto de cierre de campaña en Monterrey, Nuevo León, aseguró que los “gobiernos naranjas prefieren likes que dar resultados, presumir sus tenis fosfo, en vez de ponerse en los zapatos de la gente, ya que lo nuevo salió podrido. En cambio, con nosotros está lo mejor”, expresó.

La panista dijo que sus gobiernos sí dan resultados y felicitó a los diputados de oposición por “parar lo que hace el gobernador”, pues aseguró que no se puede llegar al poder “para abusar ni robar”.

En su mensaje, afirmó que en esta administración federal hay 180 mil personas asesinadas, 50 mil desaparecidas, 12 mil menores asesinados y 40 mil jóvenes también víctimas de homicidio, lo que es responsabilidad de una estrategia de seguridad “que sólo da abrazos a los delincuentes y balazos a la ciudadanía”.

La candidata presidencial de oposición en La Paz, Estado de México, ayer. Foto: Especial

En este tema, reprochó los resultados del Gobierno federal durante la actual administración, pues afirmó que en sectores como salud o seguridad no ha habido avances, sino retrocesos, ya que la política ha abandonado a la gente.

“Ya basta de tantas mentiras; dicen que México está mejor que nunca, pero no es cierto, porque no hay medicamentos, no hay atención médica, la inseguridad está peor que nunca. Por eso no vamos a permitir que quieran cambiar la Constitución a su antojo y vamos a luchar para que México siga siendo un país independiente”, agregó.

Respecto al sistema de la salud, dijo que los hospitales se caen a pedazos, además de que hay millones de personas sin seguridad, mientras que, en torno a la educación, señaló que se apuesta a la ideología, aunado a que son miles de niños los que han abandonado las escuelas.

Gálvez Ruiz en su cierre de campaña en Tepatepec, Hidalgo, ayer. Foto: Especial

Expuso que ningún país sale adelante dividido, por lo que pidió trabajar a todos, de manera conjunta, para atender a los maestros, madres buscadoras, a los campesinos y a todos aquellos que han sido abandonados. “Este gobierno es prepotente y no escucha, por ello les dije que íbamos a abrir las puertas de Palacio Nacional y este 2 de junio lo vamos a hacer”.

Mencionó que para salir de la pobreza se requiere educación, salud y un empleo bien pagado, y reiteró que los programas sociales se quedan y Morena es quien se va.

Entre las propuestas que refrendó la abanderada de la oposición, se encuentra el regreso del Seguro Popular para que ya no se paguen medicamentos, con buena atención.

Asimismo, adelantó el regreso de las estancias infantiles y las estancias de tiempo completo, además de becas, y tabletas para que los niños en las escuelas aprendan inglés, robótica e Inteligencia Artificial.

La aspirante presidencial cerró campaña junto a Adrián de la Garza en NL, ayer. Foto: Especial

También, empleos bien pagados, “ya que Morena quiere que se quede la gente en la pobreza”, así como resolver el tema del agua, con inversiones históricas, y un mejor transporte público, “ya que no se vale las horas que pasan para ir a su trabajo”.

El cierre final de su campaña lo hizo desde su pueblo natal, Tepatepec, Hidalgo, donde aseguró que “todo comenzó”.

Álvarez Máynez asegura que sólo los jóvenes harán el cambio por el país

Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la Presidencia de la República, aseguró que los jóvenes harán el cambio en los próximos comicios del 2 de junio. “El cambio no lo va a hacer un presidente. No lo hizo Fox, ni lo hizo Morena. El cambio lo van a hacer ustedes”.

En su cierre de campaña nombrado “Máynez capital fest”, en el auditorio BlackBerry de la Ciudad de México, reunió a más de cuatro mil personas que entonaron los éxitos de Porter, Aczino, Penny Pacheco, Yoga Fire y Dee, entre otros.

“Queremos darles las gracias por demostrarle al país, que decía que los jóvenes eran apáticos, que los millennials somos una generación de cristal, que los centennials son una generación de cristal, pues les demostramos que no es que no nos interese la política, más bien ¡no nos interesa su política!”, apuntó el emecista, quien recibió una gran ovación de los asistentes.

Jorge Álvarez, anoche en el auditorio BlackBerry. Foto: Especial

En su discurso se comprometió, en caso de ganar la Presidencia, a buscar la despenalización de la marihuana y luchar por el derecho a la interrupción legal del embarazo. Estas propuestas no sólo alentaron el ánimo de las juventudes reunidas, sino también provocó un aplauso generalizado, mientras un tufo a marihuana invadió el lugar por momentos.

“Nunca más vamos a tener en la cárcel a un joven por fumar marihuana, nunca más vamos a tener en la cárcel a una mujer por decidir sobre su cuerpo”, declaró el exlíder de la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados.

Recalcó que su campaña la hicieron todos y cada uno de los que lo apoyaron y no los espectaculares que “llenaron de basura las ciudades”. Mientras señalaba a algunos presentes, dijo: “mi campaña la hiciste tú con tu cartel, mi campaña la hiciste tú en el pizarrón de tu escuela, mi campaña la hicieron las niñas y los niños, los adolescentes, los jóvenes”.

Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial por MC, ayer en Puebla. Foto: Especial

Hacia el final de su mensaje, Álvarez Máynez con la mano en el corazón y una voz emotiva, envió un mensaje a los jóvenes mexicanos: “Dios los bendiga” y, de la mano con Salomón Chertorivski, candidato de MC a la Jefatura de Gobierno de la CDMX, regaló peluches a los presentes, los cuales ovacionaron al candidato gritándole: “¡Pre-si-dente! ¡Pre-si-dente!”.

Después resonó el éxito musical de la campaña: “Si yo digo presidente, tú dices Máynez, presidente Máynez, Máynez, Máynez, Máynez presidente”.

Por la tarde, visitó el municipio de San Martín Texmelucan, Puebla, donde cerró campaña con los candidatos de su partido. Agradeció el apoyo mostrado a su movimiento y dijo que confía en un resultado positivo en las elecciones de este domingo.

Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial por MC, ayer en el Auditorio BlackBerry. Foto: Especial

“Estamos a unos días de hacer historia, de demostrarle a México que se puede derrocar al poder del dinero, al poder de la corrupción, estoy aquí para que ustedes sepan lo que me importa San Martín y lo que me importa Puebla”, dijo.

También hizo un llamado a los ciudadanos a votar por el partido naranja y lograr que los candidatos de MC a las senadurías y diputaciones federales y locales puedan ganar para legislar sus propuestas y hacer realidad el “México nuevo”.

“Tenemos que hacer realidad el México nuevo del salario mínimo de 10 mil pesos mensuales, dos días obligatorios de descanso a la semana, un millón de jóvenes a la universidad y un México con justicia en el que cuidemos a las personas y derrotemos a la delincuencia y a quienes nos han arrebatado la tranquilidad”, apuntó abanderado naranja.

Temprano, el aspirante presidencial de MC visitó Hidalgo, donde sostuvo un encuentro con alumnos de la Universidad Vizcaya de las Américas en el municipio de Tulancingo.

Salomon Chertorivski y Jorge Álvarez Máynez, ayer en el Auditorio BlackBerry. Foto: Especial

Resaltó que los grandes medios de comunicación y los grandes intereses no querían que hubiera una tercera opción en la elección presidencial, pero que logró una gran simpatía a través de las redes sociales como TikTok, y de parte de jóvenes y niños, quienes comenzaron a subir mucho contenido respaldándolo.