“Con cannabis legal, se busca bajar la violencia”: Ricardo Monreal

El coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, es claro en los alcances que se buscan con la regulación de la marihuana, al subrayar que el aspecto recaudatorio que puede generar está subordinado al objetivo principal, que es disminuir la violencia, la criminalidad, las detenciones e, incluso, las ejecuciones.

En entrevista con La Razón aclaró que en su bancada no van a precipitarse para tomar decisiones sobre ese tema, y dijo que pueden aprobarla como la envió la Cámara de Diputados, lo que agilizaría su aprobación, aunque adelantó que harán una mayor reflexión.

Además, descartó crear o aumentar nuevos impuestos para incrementar los recursos para las pensiones de adultos mayores a partir de los 65 años de edad, pero admitió que es inevitable hacer una revisión de la política fiscal progresiva.

El Senado tendrá que tomar una decisión pronto sobre la regulación del consumo de cannabis, ¿qué se ha discutido al interior del grupo parlamentario? Estamos revisando la ley reglamentaria, no queremos precipitarnos, porque es una ley fundamental para la vida del país. El propósito principal es que este instrumento jurídico sirva para contener la violencia y disminuir la cantidad de personas que fallecen por esta consecuencia, o que son privadas de su libertad, eso es lo que nos está deteniendo. Tenemos dos alternativas: que sea aprobada como llegó de la Cámara de Diputados, allanarnos, y eso resultaría fácil, porque entonces tendría vigencia la ley de inmediato, al aprobarse por la Cámara de Senadores y como viene de la otra cámara, sólo bastaría su publicación para ponerla en vigencia. A pesar de que hay un número importante de senadores que se inclinan por aceptar la propuesta que viene de San Lázaro y dar vigencia inmediata a la ley, vamos a hacer una mayor reflexión estos días, para que podamos hacer un instrumento jurídico importante. El Poder Judicial pues nos envió un requerimiento de aprobarla en el término legal que se otorgó en ampliación (30 de abril), pero habremos de superarlo. Lo que sí queremos es hacer un gran esfuerzo de mejorarla.

Hay un elemento económico, lo que representaría la venta de marihuana al exterior y que fue cancelado por los diputados; se habla de hasta 23 mil millones por recaudación fiscal. Sí tiene que ver también, pero yo diría que el aspecto recaudatorio, económicamente, aunque pueda ser significativo e importante, está subordinado al objetivo principal que perseguimos, que el grupo parlamentario de Morena en este momento prioriza, que es la disminución de la violencia, la criminalidad y la disminución en detenciones, así como las ejecuciones, ése es el principal propósito, y un aspecto secundario, sin negarle importancia, es la parte recaudatoria. Hay distintos estudios actuariales, proyecciones financieras de lo que pudiera representar la legalización de la marihuana para fines lúdicos, recreativos e industriales.

Llama la atención el anuncio del Presidente para disminuir la edad para recibir las pensiones universales e incrementar su monto, ¿de dónde saldrá el dinero para pagarlas? Tenemos que hacer una revisión de la política fiscal progresiva, eso es inevitable, de cómo recaudar mejor y generar condiciones para que con los ahorros y la austeridad se alcance la proyección de gasto en las políticas sociales del Presidente López Obrador. Es un gasto o una inversión social muy considerable, y en ese sentido estamos atentos, eso será motivo de discusión en el nuevo Presupuesto y en la nueva Ley de Ingresos que se plantea a partir de agosto, septiembre, con la entrada de la nueva legislatura.

El Presidente plantea que estos cambios se realicen ya, no esperará a que haya un nuevo presupuesto, ¿tendrán que pensar en aumentar o crear nuevos impuestos? No, no creo, el Presidente no ha hablado de la creación de nuevos impuestos, y ahorita no habría forma de plantearlos, sino hasta que se apruebe la Ley de Ingresos, que sería en septiembre, octubre, cuando se plantea esta ley.

¿En el ánimo del grupo parlamentario de Morena está esa posibilidad de incrementar impuestos? No hay ese ánimo a generar nuevos impuestos o aumentar los mismos, no lo hay. Seguramente tendría que reajustarse el presupuesto con el nuevo gasto social.

Acaban de aprobar la ley de la FGR, una ley que ha dejado convencidos a los legisladores, ¿usted se siente satisfecho?, ¿no cree que le faltó dar un paso más en las facultades de la FGR? Soy legislador de hace muchos años, quizá sea mi actividad más nata o natural, y le podría confesar que he iniciado a través de mi historia muchas leyes y siempre me queda un hueco en mi vida, en mi formación jurídica, de que se pudo haber mejorado o que se pudo haber presentado más acabada, es simplemente que nunca estoy satisfecho con el terminado final, por eso es que provoco muchas veces modificaciones, no hay trabajo perfecto en materia legislativa, siempre es perfectible el quehacer al que nos dedicamos.

¿Considera que habrá la necesidad de modificar la ley próximamente? Siempre hay, son perfectibles todas las leyes, siempre habrá necesidad de modificar la ley, todas las leyes son perfectibles, siempre habrá huecos de mejoría.