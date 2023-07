Cantante Nayeli Cinco ya fue liberada tras haber sido secuestrada, afirma AMLO

La cantante Nayeli Cyrene Cinco Martínez ya fue liberada, tras haber sido secuestrada en su casa de Tuxtla Gutiérrez, en junio pasado, vinculada con el plagio de un grupo de 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad de Chiapas por un grupo criminal, confirmó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

MÁS INFORMACIÓN Liberan a trabajadores de la SSyPC en Chiapas

En la mañanera de este lunes, el titular del Ejecutivo Federal destacó que “ya está la señora afortunadamente de regreso”, sin dar mayores detalles de la fecha en que se reportó su liberación.

Cinco Martínez fue levantada en su domicilio de la capital chiapaneca, ubicado en el fraccionamiento Santa Clara, cuando varios sujetos a bordo de dos camionetas negras ingresaron al lugar.

De acuerdo con las cámaras de seguridad, la mujer de 30 años trató de escapar por la azotea de la vivienda, sin embargo, un sujeto armado logró darle alcance para luego subirla a la fuerza a una de las unidades.

Por otro lado, el Presidente de la República rechazó la presencia de 14 grupos de autodefensas en Chiapas, e incluso, denunció que se ha pretendido crear un ambiente de que en ese estado hay mucha inseguridad, violencia.

“Pero no, yo les puedo probar con datos que no hay homicidios, no tenemos un índice delictivo alto. Si sólo nos atenemos a la percepción, esa puede crearse, una percepción negativa como el secuestro de los servidores públicos del reclusorio, eso los medios lo magnifican y se genera toda una percepción de que hay muchísima inseguridad”, estableció.

López Obrador mencionó que Chiapas ocupa el lugar número 26 en incidencia de homicidios por cada 100 mil habitantes, por lo cual “esto no tiene que ver con lo que dicen los medios”.

FGR