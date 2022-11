Captan a Noroña en City Market; lo tachan de hipócrita y él acusa “segregación”

Transeúntes de una sucursal de la tienda City Market en Cuernavaca, Morelos, cuestionaron la presencia en la misma del diputado del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, pues aseguraron que su paso por la misma contraviene los ideales de austeridad abanderados por el legislador , según quedó grabado en un video dado a conocer en redes sociales.

Esta grabación registra cómo una mujer confronta al diputado con la frase “¿Qué está haciendo en City Market? Díganos”, a lo cual él responde “¿Qué tiene? ¿Qué tiene?”.

Ante esto, otra mujer se acerca al lugar para manifestar a la atacante que “todos podemos convivir en paz” y “todos tienen derecho” de asistir a cualquier lugar, cuya apreciación fue respaldada por Noroña. Ante esto, la mujer que grabó el video señaló a la defensora del legislador como “hipócrita”.

Más tarde, Noroña comentó el episodio en sus redes sociales, y escribió que no sólo visitó la sucursal de City Market de Cuernavaca, sino también una de la tienda Costco; “ahí sí que estuvo de miedo la cuenta que pagué”, ironizó sobre las críticas que recibió por visitar estos lugares.

Ante los señalamientos de incongruencia por parte de críticos como Luis Cárdenas, o Saskia Niño de Rivera, quienes tacharon a Noroña de incongruente por mostrar su apoyo a ideas de austeridad republicana mientras visita establecimientos considerados de lujo, el legislador respondió que estos opositores buscan una “segregación; lugares que se queden exclusivos para ustedes, que se creen gente bien, [para que] no tengan que lidiar con gente del pueblo”, escribió.

Para los que no les queda claro: segregacionismo es el apartheid. Eso pretende la derecha, que haya lugares que nosotros no podamos pisar. Si eso no es miserable, además de clasista y racista, no sé que lo sea. Pero se dicen creyentes.