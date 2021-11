Caravana, en punto crítico: acusa cerco; le achacan delitos

A medida que avanza la caravana migrante del estado de Chiapas a la Ciudad de México, escala el conflicto entre migrantes y organizadores contra autoridades y legisladores de la Cuarta Transformación; el activista Irineo Mujica subrayó que Chiapas, es “una cárcel que mantuvo encerrado al éxodo, por lo que pidió a las autoridades que mejor persigan narcotraficantes; en tanto que la diputada de Morena, Olga Leticia Chávez, señaló a los activistas de “polleros y delincuentes”, ya que “mantienen como rehenes a los extranjeros”.

En tanto, Gabriel Romero, de Movimiento Mesoamericano, aseguró que el conflicto entre el Instituto Nacional de Migración (INM) y los indocumentados va a aumentar a medida que avancen hacia la Ciudad de México, ya que no ha habido acuerdos en las negociaciones como esperaban ambas partes.

“Por un lado veo que Migración y la Guardia Nacional están tratando de cerrar todos los caminos, porque el objetivo es muy claro, que no salgan de Chiapas y por ello, se van a dar más conflictos”, aseveró.

Romero aseveró que los organizadores de la caravana no son polleros, sino líderes que están encabezando el éxodo, porque si lo fueran “los llevarían por lugares desconocidos, pero ellos quieren visibilizar su trayecto”.

El activista detalló que la intención trayecto de los indocumentados es hacer ruido, por ello cualquier atención que den las autoridades, “la van a aprovechar a la brevedad”.

Por separado, en entrevista con La Razón, Chávez Rojas, secretaria de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados.subrayó que los activistas “no sólo operan como polleros, sino como una organización delictiva, son delincuentes organizando a la gente y engañándola con que les van a dar papeles en Estados Unidos o que los van a aceptar con niños”.

Para ellos (los indocumentados) todas las decisiones son muy difíciles, pero realmente es necesario que presten mayor atención sobre la gente en la que confían, sobre todo cuando los van a dirigir en su camino

José Narro

Senador de Morena

“Son dos personas, ya los tenemos detectados y sabemos que dirigen la caravana, y tampoco quisieron aceptar la ayuda que les da el Gobierno de México en legalizar su estancia”, sentenció.

Chávez Rojas resaltó que el contingente que debe respetar y aceptar las normas del INM, como la regularización, además de que los organizadores deben acatar las leyes o atenerse a posibles sanciones.

A estos señalamientos, se sumó el morenista José Narro, senador por Zacatecas, quien dijo que desafortunadamente, ante la movilización de estos grupos, “hay quienes aprovechan para otros fines, lo que los pone en peligro”.

Resaltó que desde las instituciones de Gobierno se busca atender y apoyar a las masas que están ingresando por la frontera sur del país, “pero es lógico que ellos muchas veces tienen más confianza en quienes los movilizan y les prometen que les van a facilitar sus trámites y traslados, aunque eso los pone más en riesgo”.

Por eso, les pidió a los grupos migrantes que se mantengan atentos, que se cuiden entre ellos y que no confíen en todos aquellos que les hagan promesas fáciles: “Para ellos todas las decisiones son muy difíciles, pero realmente es necesario que presten mayor atención sobre la gente en la que confían, sobre todo cuando los van a dirigir en su camino”.

Incluso, el senador del PAN, Víctor Fuentes, apuntó que más allá de las fallas que ha registrado el Gobierno federal en la atención a los migrantes y los abusos que han sido evidentes, estos grupos también corren riesgos por quienes buscan aprovechar las circunstancias.

“Se presentan otras situaciones con el tema de las caravanas migrantes, las fallas de las autoridades, pero este tipo de líderes u organizadores que no se sabe si realmente buscan ayudar a los migrantes o si manipulan para su propia conveniencia”, apuntó el senador por Nuevo León.

A la llegada del contingente al estado de Oaxaca, Mujica subrayó que tuvieron muchos obstáculos para salir de Chiapas y avanzar a otro estado. y consideró que “salir de la entidad pareciera imposible, ya que este Gobierno ha hecho correr la sangre, pero por fin cruzamos de Chiapas y se dejó esta cárcel que mantienen a miles de migrantes encerrados”.

Mujica le pidió al Gobierno federal que retire a la Guardia Nacional y que en lugar de seguir la caravana, se dedique a perseguir narcotraficantes. Además, hizo un llamado a los pueblos en resistencia y maestros de Chiapas que se solidaricen durante el paso de los indocumentados.

En tanto, un grupo de 12 migrantes con familias que desistieron de seguir al grupo, se entregaron a las autoridades en los límites de Chiapas y Oaxaca para entregarles sus visas por razones humanitarias.

La directora del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) , Gretchen Kuhner, subrayó que las declaraciones de la dependencia federal sólo son una “forma mediática” para desgastar a la caravana y a sus integrantes, para así esperar hasta que se deshaga.

“Buscan cansarlos, es un tema mediático, pero lo importante es pensar en las personas y no en los líderes. Entre Irineo, Luis y Migración están en un pleito mediático y eso no conviene a las personas que están en el éxodo; yo no sé para qué está la Guardia atrás de ellos o esperándolos en cada poblado”, aseveró.

Insiste INM a integrantes aceptar atención médica

El Instituto Nacional de Migración (INM) reiteró su convocatoria a los integrantes de la caravana que avanza hacia la Ciudad de México para que acepten la atención y la asesoría que ofrece el Gobierno federal.

A través de un comunicado, recordó que ofrece atención y apoyo para mujeres embarazadas, menores de edad, adultos mayores o personas con algún padecimiento, enfermedad o discapacidad, así como a quienes tienen su respuesta positiva de refugio y viajan en el éxodo que salió de Tapachula, Chiapas, el 23 de octubre pasado.

Tras salir del municipio de Arriaga, los indocumentados llegaron ayer a la localidad de Los Corazones, en Oaxaca.

En un inicio, la caravana de migrantes haitianos y centroamericanos había decido no transitar por ese estado debido al temor de un operativo de la Guardia Nacional y el INM.

Sin embargo, luego de una asamblea optaron por caminar rumbo a Oaxaca la mañana de ayer, al no conseguir un medio de transporte hacia Tuxtla, desde donde buscaban llegar a Veracruz.