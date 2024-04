Caravana avanza en Oaxaca

La caravana migrante llegó este miércoles al municipio de San Pedro Tapanatepec, en el estado de Oaxaca, y se espera que en los siguientes días puede concluir su marcha en la Ciudad de México, aseguró el coordinador del éxodo y del Centro de Dignificación Humana, Luis García Villagrán.

“Ya vamos avanzando más, ya están en San Pedro Tapanatepec y estamos negociando con las autoridades para que podamos avanzar en otras localidades. Nuestro objetivo es llegar a la Ciudad de México y ahí se termina todo ya”, explicó.

Mencionó que en días recientes ha hablado con los presidentes municipales de los municipios de Juchitán y Santo Domingo Ingenio para que puedan ser recibidos sin problema, luego de que en otras localidades les han cerrado las puertas; sin embargo, espera la respuesta para que sigan avanzando.

“Esperamos que las autoridades locales nos dejen pasar por su territorio, porque necesitamos seguir caminando hasta llegar a la capital. Depende de lo que nos digan seguiremos una ruta, si no, vemos que hacemos para llegar a la ciudad”, dijo.

García Villagrán aseveró que la petición de Formas Migratorias Múltiples continúa, sin embargo, señaló que no ha habido respuesta de las autoridades federales y tal vez, dijo, no la haya, por ello, requieren transitar a la capital para ingresar sus solicitudes de asilo por la aplicación CBP One, que sólo sirve a partid del centro del país.

Por separado, el Instituto Nacional de Migración (INM) reforzó los operativos en la zona de vías de Chihuahua, a fin de evitar que los migrantes tomen el tren para seguir su camino a la frontera con Estados Unidos.