Cárdenas rechaza asistir a marcha a favor del INE

Es importante que siempre haya una movilización social y que la sociedad opine sobre los asuntos que le preocupan, consideró el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, quien presentó su libro Por una democracia progresista. Debatir el presente para un mejor futuro, en la Feria Internacional del Libro (FIL) que se está llevando a cabo en el Palacio de Minería.

“Bueno yo creo que siempre es importante que la sociedad se mueva, siempre es importante que la sociedad opine, siempre es importante que haya respeto a lo que cada quien quiera hacer, decir, moverse, me parece que esto es muy importante”, dijo Cárdenas Solorzano al referirse a la movilización que se llevará a cabo este domingo en el Zócalo de la Ciudad de México.

Según se informó, la manifestación también ocurrirá en al menos otras 80 sedes tanto del país como del extranjero, para demandar que se dé marcha atrás al llamado Plan B de la Reforma Electoral.

Aunque el ingeniero dijo que no asistirá en esta ocasión y no respalda los posicionamientos, porque no sabe de qué van a hablar, todavía, Cárdenas Solorzano dijo sobre la Reforma Electoral que no opinaría porque no quiere colaborar en la división de opiniones.

En su obra, Cárdenas propone que haya una discusión amplia de los problemas que enfrenta el país para así poder encontrar soluciones, pero sumando a la mayor cantidad de voces posibles.

“No estamos creciendo como se debiera para atender los problemas que tiene la gente, no hemos podido desarrollar un sistema de seguridad social, que cubra toda las necesidades como la salud y el trabajo, son problemas serios y agregaría yo la situación de violencia e inseguridad;

Yo diría lo mismo respecto al crecimiento económico y las diferencias de carácter social y no se han solucionado porque hemos venido haciendo lo mismo si se pasa de una administración a otra los resultados son los mismos, no se reducen las diferencias”, añadió.

También dijo: “considero que tendríamos que abrir un debate serio y amplio con la participación de gente de todos los rincones del país ya tenemos muchos diagnósticos sobre que el estado mexicano no dispone de los recursos suficientes para ampliar la cobertura de salud, la infraestructura no hay política de industrialización ahora tenemos que proponer los cómo hacer para que el país se industriales a partir de sus recursos”.

El ingeniero también añadió que no tiene ningún problema con el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, y la relación entre ambos se mantiene en el plano de la amistad, como siempre.

El político al que consideran líder moral de la izquierda había participado con el proyecto Punto de Partida Mexicolectivo, en el que se proponían cambios en las políticas públicas a través de la consulta con organizaciones y ciudadanos, pero el Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que se trataba de un ataque más contra su administración.

Aunque al final, Cárdenas Solorzano no firmó el documento ni asistió a su presentación, durante su conferencia mañanera, el mandatario dijo que a pregunta expresa sí consideraba a Cárdenas su adversario

“En política sí, si él asume una postura de este tipo. Lo estimo mucho, lo respeto, lo considero precursor de este movimiento, pero estamos viviendo un momento de definiciones y esta ancheta está muy angosta, no hay para dónde hacerse”, dijo .