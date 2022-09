"Hasta la pregunta ofende", puntualizó

Cargo en Durango para Yolanda de la Torre no fue "premio" por iniciativa de FA, asevera Rubén Moreira Rubén Moreira afirmó que el nuevo cargo de Yolanda de la Torre en Durango no es ningún “premio” por la iniciativa sobre FA; criticó que el PAN y el PRD no quieran negociar la alianza Va por México