En una carta "El Chapo" revela que sufre discriminación: esto es todo lo que dice desde prisión

Joaquín “El Chapo” Guzmán escribió una carta desde la prisión donde se encuentra en ADX Florence, en Estados Unidos, lugar donde está cumpliendo una cadena perpetua.

En su escrito aseguró que ha sufrido discriminación, el pasado 7 de agosto le escribió al juez Brian Cogan, para solicitarle que le entreguen documentos sobre su situación jurídica en español: "Señor juez, aquí en la cárcel saben que yo no sé inglés y los fiscales que están al frente siempre me han traído copias en español con respecto a mi situación jurídica. Le dijeron a mi abogada que depositara aquí en la cárcel lo que me traía en español, que ellos me entregarían los documentos. Hasta el día de hoy no me los han entregado ".

"El Chapo explicó que el pasado 20 de junio no le permitieron a su abogada unos documentos que estaban en español, es por ello que precisó que es “una discriminación muy grande y una violación a los derechos humanos".

En su carta concluye: "Con respecto a mi situación jurídica, es un derecho que todo preso tiene. Ellos saben que están violando el derecho del preso . Escribo a través de la cárcel y también a través de mi abogada por la razón que están deteniendo mi correspondencia. Por esa razón me veo obligado a escribir a través de mi abogada. También gracias de antemano":

El Chapo Guzmán comienza a sufrir los embates de la soledad. En una carta, asegura que solo puede hablar una vez al mes por teléfono con su familia, a pesar de que le habían autorizado hacerlo al menos dos veces.



