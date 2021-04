"Ya no voy a la casa de Lorenzo Córdova para que esté tranquilo": Salgado Macedonio

El senador con licencia Félix Salgado Macedonio insistió en que sus comentarios acerca de ir a la casa de Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, no fueron una amenaza, y agregó que "para que esté tranquilo el señor", ya no va a ir.

"Lo que dije fue '¿no les gustaría saber dónde vive Lorenzo Córdova?, Vamos a ir a visitarlo'. A mí me han ido a visitar mucha gente a mi casa, no pasa nada. Ahora no voy pues ya a su casa, no vamos para que esté tranquilo el señor, no es amenaza, no es violencia", declaró al término del mitin realizado en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE).

Salgado Macedonio adelantó que mañana martes, tras la sesión del INE en la que se emitirá una nueva sentencia sobre su caso, volverá a Guerrero, independientemente del resultado.

lee más Félix Salgado amenaza con ir a buscar a consejeros del INE a su casa

"Nos vamos mañana una vez que conozcamos el resultado, sea cual sea nos vamos, si es favorable comenzaré mi campaña y si no es favorable reorganizaremos al pueblo para tomar determinaciones", indicó.

Agregó que si van en contra, ya tiene lista la impugnación que volvería a presentar ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

"Si van en contra ya tengo la impugnación otra vez. Son 15 agravios que se cometen en nuestra contra, violación al artículo 35, violación a mis derechos políticos, violencia política en mi contra, violación a mis derechos humanos, violación a varios tratados internacionales, violación a la Constitución, entre otras", aseveró.

Finalmente dijo que si le imponen una multa, "la puedo aceptar", pero que le quiten la candidatura; "eso no, se pasaron de lanza".