Caso de pensión de Amparo Casar “va a lo jurídico”, anuncia AMLO; ofrece disculpa por tratar tema en público

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que se litigará la resolución con la que un juez ordenó a Pemex restituir la pensión por viudez a María Amparo Casar.

“Va a lo jurídico. Nosotros nunca hemos incumplido con una orden judicial, pero lo vamos a litigar y aquí vamos a estar informando cómo van las cosas. A lo mejor va a venir el director de Pemex a informar más, porque hay mucha desinformación”, declaró en conferencia este lunes.

El viernes, un juez otorgó una suspensión de plano a la presidenta de la organización Mexicanos Contra la Corrupción, con la que se instruyó a la paraestatal reanudar el pago de la pensión, luego de que se suspendiera al ser acusada por el director de Pemex, Octavio Romero, de alterar las causas de muerte de su esposo para recibir las prestaciones.

Presidente López Obrador en conferencia matutina. Foto: Cuartoscuro.

Se disculpa por tratar el tema en público

Aunque el mandatario federal ofreció una disculpa por tratar un asunto “personal”, dijo que Amparo Casas debe entender las razones.

“Yo le ofrezco disculpa, por tratar estos asuntos de tipo personal, pero ella debe de comprender y ahorita voy a decir por qué ella debe de aceptar que se trate esto con transparencia”, dijo.

leer más Fija juez plazo para reintegrar pensión a Casar

Recordó que desde el momento de la muerte de Carlos Fernando Márquez Padilla, esposo de Casar, se habló de suicidio y que tuvo un encuentro con el entonces procurador general de Justicia del Distrito Federal, Bernardo Bátiz, quien le comentó que lo “fueron a ver para qué cambiara el acta”.

Cuestionó que la viuda estuviera recibiendo una pensión por 125 mil pesos mensuales, a pesar de que, en su propia organización, dijo, reciba un sueldo de 250 mil, y mientras otros pensionados apenas alcanzan a recibir tres mil pesos.

.@Pemex denunció a Amparo Casar por presunto delito de corrupción: Octavio Romerohttps://t.co/NWfTFBVoYd — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 3, 2024

No busca desaparecer Mexicanos Contra la Corrupción

Aunque negó que su intención sea buscar la desaparición de Mexicanos Contra la Corrupción, mencionó que se hará “algo”, por considerar que se ha dedicado a atacar “a un gobierno legal y democráticamente constituido”.

“Cómo vamos a dejar esto así, porque a mí me faltan cuatro meses y medio, pero ¿qué le vamos a dejar la estructura de manipulación intacta? No, no, no, no, hagamos algo, no va a desaparecer ni es mi propósito, pero no puede quedar inmaculada. Ahora resulta que Aguilar Camín, Ciro y que Claudio son los líderes morales de México. ¿De qué sirve todo lo que hemos hecho para despertar conciencias? Porque no nos llamen miserables o nos mienten la madre”, dijo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am