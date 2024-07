Caso Segalmex “es la mancha que me llevo”

El Presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que el fraude en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) es lo que más lamenta de su sexenio y lo considera como la mancha que lleva su administración.

El mandatario federal lamentó este caso de corrupción en una dependencia que, resaltó, fue creada para apoyar a los productores del campo. “Una de las cosas que más lamento fue el fraude en Segalmex, porque era una nueva dependencia para apoyar a los productores del campo, muy parecida a Conasupo”, externó.

Atribuyó el delito en ese organismo creado en su Gobierno a un “descuido” y “mala suerte”. Sin embargo, enfatizó que los responsables están en la cárcel y aseguró que se ha recuperado el dinero defraudado. “Yo diría que ésa es la mancha que me llevo”, admitió el Presidente, aunque insistió en que se trata de un “caso aislado”.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) documentó el manejo irregular de al menos nueve mil 500 millones de pesos en el 2019 y 2020 en Segalmex, organismo descentralizado, cuyo objetivo es asegurar la autosuficiencia en México en la producción de alimentos considerados básicos para la alimentación del país, como maíz, frijol, arroz, trigo y leche.

“Creamos esta dependencia y, por descuido, mala suerte, se corrompen funcionarios y lo lamenté mucho. Claro, están en la cárcel los responsables y no hay impunidad para nadie. Yo diría que ésa es la mancha que me llevo, aun cuando enfrentamos esa corrupción sin tolerancia de ningún tipo”, señaló el Presidente.

El titular del Ejecutivo indicó que “no hay nada que se haya significado, como era antes un acto de corrupción mayor, o muchos actos de corrupción, como sucedía en los anteriores gobiernos”, y agregó que por esa razón “puedo sacar el pañuelo blanco” e hizo hincapié en que “no hemos permitido la corrupción de nadie”.

Este mes se dio a conocer que, por órdenes del Presidente de la República, se estableció un grupo de trabajo interinstitucional para investigar el desfalco en el organismo descentralizado. Sin embargo, los hallazgos que realice este grupo permanecerán en secreto, debido a que la información obtenida se clasificará como reservada por un periodo de cinco años, y por esa razón quedará impedida su divulgación pública.

Antes de que termine el sexenio, el mandatario federal anticipó que Roberto Salcedo Aquino, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), acudirá a la conferencia matutina para explicar este caso de corrupción.

El Presidente López Obrador se dijo “afortunado”, pues sostuvo que “no padecí de muchas traiciones y, de las traiciones que padecí, no causaron ningún daño al proceso de transformación. No han hecho mella”, dijo. Asimismo, referenció que el pueblo es el que no traiciona: ¿saben ustedes quiénes no traicionan?, los pobres. O para decirlo más en lo general: el pueblo no traiciona”, apuntó.

Además, dijo que se recuperó el dinero, “también eso se tiene que informar”. Indicó que “no se vive una sociedad perfecta, más cuando en 36 años impusieron un modelo que tenía como objetivo principal lo material”.